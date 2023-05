Πολιτική

Μητσοτάκης στους βουλευτές ΝΔ: Στις εκλογές ηττήθηκε η τοξικότητα και η πόλωση (εικόνες)

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βουλευτές και υποψήφιους βουλετές της Νέας Δημοκρατίας σε συνάντηση που είχαν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την προεκλογική περίοδο εν όψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου έδωσε σε βουλευτές και υποψήφιους του κόμματος σε συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Κυριακής στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς.

Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Φαντάζομαι ότι προσέξατε τη σημειολογία, ότι αφαιρέθηκαν, ήδη, τα κοστούμια και οι γραβάτες της ορκωμοσίας και βάλαμε τη στολή εργασίας για τις εκλογές που έρχονται.

Κατ’ αρχάς θέλω να πω -στην καθεμία και στον καθένα από σας ξεχωριστά- ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα τον οποίον κάναμε μαζί. Πετύχαμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, το οποίο μπορεί να ξεπέρασε τις προσδοκίες κάποιων, όμως εγώ ήμουν εξ αρχής απολύτως σίγουρος ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια θα κέρδιζε την επιβράβευση των πολιτών. Έτσι απεδείχθη ότι έγινε και στην κάλπη.

Όμως το ξέρετε πολύ καλά ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα, και ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ούτε καν «πρώτος γύρος», διότι κανένα από τα αποτελέσματα τα οποία μας έδωσαν τόσο μεγάλη χαρά στις εκλογές της 21ης Μαΐου δεν προσμετράται στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Όλα ξεκινούν και πάλι από την αρχή.

Και θέλω να σας ζητήσω από καρδιάς τον αγώνα τον οποίον κάνατε και για το κόμμα αλλά και για την ατομική σας υποψηφιότητα, αυτή τη φορά να τον δώσουμε, όλες και όλοι μαζί, για να μπορέσουμε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου να επαναβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα της κάλπης της 21ης Μαΐου. Για να μπορέσουμε την επόμενη ημέρα να εξασφαλίσουμε μία σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα μας επιτρέψει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας.

Δεν θέλω να σας πω πολλά σήμερα, να σας πω μόνο πόση ικανοποίηση αισθάνομαι για το γεγονός ότι δικαιώθηκε στην κάλπη όχι απλά μία προεκλογική στρατηγική, αλλά μία στρατηγική τετραετίας. Νίκησε ο πραγματισμός και ο ρεαλισμός και ηττήθηκαν ο λαϊκισμός και τα ψέματα που έρχονταν από το παρελθόν.

Ηττήθηκαν η τοξικότητα και η πόλωση και νίκησαν η ευπρέπεια και ο σοβαρός πολιτικός λόγος. Και ηττήθηκαν αυτοί οι οποίοι επιθυμούσαν να διχάσουν την κοινωνία και νίκησαν αυτοί που έβλεπαν και βλέπουν την Ελλάδα ενωμένη και νοιάζονται για την προκοπή της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.

Πιστεύω ότι όλοι εισπράξαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση από το γεγονός ότι αυτή η πολύ μεγάλη νίκη επιτεύχθηκε με αποτελέσματα τα οποία ούτε μπορούσαμε καν, κάποιοι, να τα φανταστούμε: με επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας -και κατά κράτος- σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας, με επικράτηση σε περιοχές, σε εκλογικές περιφέρειες, τις οποίες κάποιοι τις θεωρούσαν «κάστρα» της αντιπολίτευσης. Όλη η Ελλάδα «βάφτηκε» γαλάζια σε αυτές τις εκλογές.

Αυτό, βέβαια, εκτός από τη μεγάλη ικανοποίηση μας γεμίζει με ακόμα περισσότερη ευθύνη. Ευθύνη για το τι πρέπει να κάνουμε αυτές τις τέσσερις εβδομάδες και ευθύνη, φυσικά, και για την επόμενη μέρα. Διότι σήμερα -και μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης- ένα είναι απολύτως ξεκάθαρο: ότι υπάρχει μία μόνο πρόταση διακυβέρνησης στον τόπο και αυτή είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα.

Και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για κυβέρνηση, δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση. Αν κάποιοι άλλοι επιθυμούν να διαγωνίζονται για τα «πρωτεία» της αντιπολίτευσης, αυτή είναι μία μάχη που δεν μας αφορά, όπως δεν αφορά τελικά και τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Πάμε λοιπόν μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, αυτές τις τέσσερις εβδομάδες που έμειναν μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Δεν σας το κρύβω, αντίπαλός μας μπορεί να είναι ο εφησυχασμός, η ικανοποίηση της νίκης, η χαλάρωση. Εμείς, όμως, έχουμε μαζί μας το ρεύμα του νικητή. Και πάντα μπορούμε πιο εύκολα να φέρουμε τον κόσμο στην κάλπη και αυτό πρέπει να κάνουμε. Με τη βοήθειά σας να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε τη μέγιστη δυνατή προσέλευση.

Δεν βλέπω κανένα λόγο κάποιος ο οποίος μας ψήφισε στις εκλογές της 21ης Μαΐου να μην μας ξαναψηφίσει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, αρκεί να εξακολουθούμε να πολιτευόμαστε με μετριοπάθεια, με σεμνότητα και δίνοντας -θα επιμείνω σε αυτό- έμφαση στον δικό μας θετικό προγραμματικό λόγο.

Οι πολίτες μας στήριξαν, τελικά, επειδή εμπιστεύτηκαν όχι μόνο τη διαχειριστική μας ικανότητα αυτά τα τέσσερα χρόνια, αλλά πίστεψαν ότι έχουμε ένα όραμα για τη Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σε αυτό το όραμα, το οποίο έχει παρουσιαστεί αναλυτικά και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, το οποίο ακούει στο όνομα «Κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία», πρέπει να εξακολουθούμε να επιμένουμε.

Αντίπαλοί μας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολίτες έχουν δυσκολίες, τις αναγνωρίζουμε. Θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματά τους. Δεν μεταμορφώσαμε την Ελλάδα σε παράδεισο μέσα σε μια τετραετία. Δείξαμε, όμως, ότι έχουμε και κατανόηση των προβλημάτων και δυνατότητα να αποδείξουμε ότι μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα λύσουμε.

Άρα, θα σας ζητήσω να επιμένουμε πολύ στον προγραμματικό μας λόγο. Ας αφήσουμε τις σκιαμαχίες με την αντιπολίτευση, στην αντιπολίτευση. Αρκετά θα τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα έχει τα «πρωτεία» στην αντιπολίτευση. Επιμένω, αυτή είναι μία μάχη που εμάς δεν μας αφορά. Εμάς μας ενδιαφέρει να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε ήδη οικοδομήσει με τους πολίτες και να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, σταθερά, τολμηρά, μπροστά, για την αυτοδύναμη Ελλάδα με πρωταγωνίστρια την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.

Και, βέβαια, τώρα είμαι κι εγώ απαλλαγμένος από τα καθήκοντα της διακυβέρνησης. Κινήθηκα αυτές τις μέρες λίγο, μου λένε «κύριε Πρωθυπουργέ», λέω «δεν είμαι Πρωθυπουργός». Αν θέλετε να ξαναείμαι Πρωθυπουργός φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Θα ξαναγυρίσω την Ελλάδα όπως το έκανα, το έχω ήδη κάνει πολλές φορές. Θα επιλέξω να επισκεφτώ περισσότερο περιοχές που δεν πρόφτασα να επισκεφτώ την προηγούμενη προεκλογική περίοδο.

Έχουμε τώρα -και να το τονίσω αυτό- μια πολύ καλή κατανόηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Όλοι σας, στις εκλογικές σας περιφέρειες, γνωρίζετε πού μπορείτε να στοχεύσετε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερες λεπτομέρειες.

Και όταν λέω πού μπορείτε να στοχεύσετε, σε αυτές τις εκλογές όση σημασία έχει η δουλειά η οποία θα γίνεται κεντρικά, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η δουλειά που γίνεται πόρτα-πόρτα, γιατί ξέρουμε πια τα εκλογικά αποτελέσματα τμήμα-τμήμα. Και θέλω να σας ζητήσω αυτή τη δουλειά ο καθένας στην εκλογική του περιφέρεια να την κάνει. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα από τα εκλογικά αποτελέσματα και όλοι μπορούμε να στοχεύσουμε, με μεθοδική δουλειά η οποία μπορεί να γίνει, στο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το εκλογικό μας ποσοστό.

Ξέρετε ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση στην οργανωτική μας επάρκεια. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Και τα στελέχη μας και εσείς τώρα, απαλλαγμένοι από το άγχος του σταυρού το οποίο καταλαβαίνω απόλυτα, νομίζω ότι μπορούμε να στρέψουμε όλες και όλοι τις δυνάμεις μας στο πώς θα δώσουμε τον αγώνα για το κοινό καλό, που δεν είναι άλλο από την μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη της 25ης Ιουνίου.

Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και όταν θα ξαναβρεθούμε σε αυτόν εδώ τον χώρο θα είμαστε και πάλι νικητές.

Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό αγώνα. Και καλή αντάμωση στις εκλογικές σας περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ."

