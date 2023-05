Κόσμος

Βόρεια Κορέα: η Ιαπωνία, ο “δορυφόρος” και ο συναγερμός

Τι αναφέρει η ειδοποίηση από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ούν προς το Πεκίνο. Σε εγρήγορση έθεσε τις ιαπωνικές Αρχές ο Κισίντα.

Η Βόρεια Κορέα ειδοποίησε την Ιαπωνία για την εκτόξευση δορυφόρου τις προσεχείς εβδομάδες, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική ακτοφυλακή, σχέδιο που σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση συνεπάγεται τη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου.

Η Πιονγκγιάνγκ ενημέρωσε την ιαπωνική ακτοφυλακή πως ο πύραυλος θα εκτοξευθεί μεταξύ της 31ης Μαΐου και της 11ης Ιουνίου και αναμένεται να καταπέσει σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κίτρινη Θάλασσα, στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και κοντά στη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το γραφείο του Ιάπωνα πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα από την πλευρά ανακοίνωσε πως δόθηκαν οδηγίες για το ζήτημα της «ειδοποίησης της Βόρειας Κορέας σχετικά με την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου».

Ο κ. Κισίντα διέταξε τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να επαγρυπνούν και να συνεργαστούν στενά με τους συμμάχους της χώρας, ειδικά τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα, ανέφεραν οι υπηρεσίες του κ. Κισίντα μέσω Twitter.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει πολλαπλασιάσει από πέρυσι τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων, ορισμένοι από τους οποίους πυροδότησαν συναγερμούς στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι διέταξε να γίνει προετοιμασία για την καταστροφή οποιουδήποτε πυραύλου απειλεί την ιαπωνική επικράτεια, με τη χρήση είτε αντιαεροπορικών πυραύλων SM-3, είτε του συστήματος Patriot.

