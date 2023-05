Κοινωνία

Τροχαίο: Ανατροπή αυτοκινήτου στην Άνοιξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο αναποδογύρισε σε διασταύρωση, αφού πρώτα διέγραψε ξέφρενη πορεία. Ποια είνα η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της Άνοιξης.

Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, χτύπησε σε ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ και ντελαπάρισε στη μέση του δρόμου.

Ο οδηγός με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Η τροχαία και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του τυχήματος. Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική για να απομακρύνει το όχημα.

Σημειώνεται ότι ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκαν δύο τροχαίο δυστυχήματα σε Ασπρόπυργο και Μαρούσι με θύματα μία κοπέλα και έναν νεαρό μοτοσυκλετιστή.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Βασικός μου αντίπαλος είναι ο… πληθωρισμός

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας