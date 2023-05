Κοινωνία

Μενίδι - Πατέρας Μάριου: Θέμα χρόνου να έχουμε κι άλλο νεκρό από αδέσποτη σφαίρα

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του άτυχου 11χρονου, μετά την ταυτοποίηση των δύο ανδρών που φέρονται ως υπαίτιοι για την δολοφονία του. Τι ζητά από την Πολιτεία.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Θανάσης Σουλούκος, πατέρας του 11χρονου Μάριου, που πριν από έξι χρόνια έπεσε νεκρός στο προαύλιο του σχολείου του, χτυπημένος από αδέσποτη σφαίρα.

Λίγες ώρες μετά από την αποκάλυψη πως έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες για την αδέσποτη σφαίρα που σκότωσε τον μαθητή και ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη δύο νεαροί κάτοικοι του Μενιδίου, ο κ. Θανάσης Σουλούκος είπε ότι «έχουν βρεθεί δύο άτομα που η Αστυνομία τα θεωρεί ως υπεύθυνα. Παραδέχθηκαν ότι ο ένας έριξε με καραμπίνα και ο άλλος με εννιάρι όπλο. Ο Μάριος έχει σκοτωθεί από εννιάρι όπλο. Εγώ το λέω χρόνια ότι αυτοί είναι οι δολοφόνοι του παιδιού μου».

«Έφυγε ένα παιδί 11 ετών. Μια οικογένεια διαλύθηκε, το παιδί χάθηκε, αλλά εμείς υπάρχουμε και ζούμε», επιρρίπτοντας «μεγάλες ευθύνες στην Αστυνομία και στην Πολιτεία».

Όπως επεσήμανε ο κ. Σουλούκος, «αυτοί θα μπουν στην φυλακή και μετά από 10 χρόνια θα βγουν, μπαινοβγαίνουν στην φυλακή για άλλες υποθέσεις. Το θέμα είναι ποιος θα δώσει λύση στο πρόβλημα μας. Σε καλοκαιρινή γιορτή παιδιών έγινε ότι έγινε. Έτυχε να είναι ο Μάριος, μπορούσε να είναι άλλο παιδί».

«Κάθε μέρα υπάρχουν πυροβολισμοί και γλέντια. Χθες πήρα δύο φορές την Αστυνομία, η μουσική σταμάτησε στις 6 το πρωί. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες, έχουμε δικαιώματα. Η Πολιτεία πρέπει να δώσει λύση», προσέθεσε ο κ. Σουλούκος.

Συμπλήρωσε ότι «δεν είναι όλοι οι Ρομά ίδιοι, αλλά δεν μπορεί να ξέρουμε εμείς ποια σπίτια έχουν όπλα και ποια πουλούν ναρκωτικά και να μην ξέρει η Αστυνομία».

Καταλήγοντας τόνισε πως πρέπει «Να σκύψει η κάθε Κυβέρνηση και να λύσει το πρόβλημα μας. Είναι θέμα χρόνου πότε θα έχουμε το επόμενο θύμα. Εγώ έχω χάσει το παιδί μου και κάνω αγώνα».

