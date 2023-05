Αθλητικά

Ατύχημα για τον Σέρχιο Ρίκο: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Αγωνία για τον τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν που τραυματίτηκε σοβαρά μετά από ατύχημα που είχε με άλογο. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Σέρχιο Ρίκο, νοσηλεύεται σε «σοβαρή κατάσταση» μετά από ένα ατύχημα, που είχε στην Ανδαλουσία, όταν έπεσε από το άλογο που ίππευε.

«Ο Σέρχιο είναι σε καλά χέρια και παλεύει να αναρρώσει. Λαμβάνει την καλύτερη φροντίδα και χρειάζεται προσοχή, ειδικά για τις επόμενες 48 ώρες», ανακοίνωσε η οικογένεια του παίκτη με ανάρτηση το βράδυ της Κυριακής (28/5) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», ο Ισπανός διεθνής, ο οποίος είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν «νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση».

Ο Ρίκο, υπέστη κρανιοεγκεφαλικά τραύματα και διεκομίσθη με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Virgen del Rocio της Σεβίλλης, όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Canal Sur.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, το ατύχημα συνέβη όταν το άλογο που ίππευε ο Ρίκο, «βγήκε εκτός ελέγχου» λόγω «τραβήγματος καροτσιού από μουλάρια».

Παρών στον πάγκο το απόγευμα του Σαββάτου στον αγώνα με την Στρασμπούρ, ο Ισπανός τερματοφύλακας πήγε στην Ανδαλουσία μετά από σχετική άδεια του γαλλικού συλλόγου.

Το ατύχημα, συνέβη κοντά στο σπίτι του, κατά την διάρκεια εορτασμών του El Rocio, στην Ουέλβα (νοτιοδυτικά της Ισπανίας), σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο.

Στο πλευρό του συμπαίκτη του, στέκεται -μεταξύ άλλων- και ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος τόνισε «πάνω από όλα θέλω να στείλω τις πιο ειλικρινείς σκέψεις του για τον Σέρχιο Ρίκο. Υπάρχουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο, όλος ο σύλλογος είναι μαζί του».

Παράλληλα, η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, «παραμένει σε συνεχή επαφή με τους οικείους του. Ολόκληρη η κοινότητα Rouge et Bleu τους στηρίζει», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Twitter.

Ο 29χρονος Ρίκο, αποκτήθηκε από τους πρωταθλητές Γαλλίας, το 2019 από την Σεβίλη και έπαιξε σε 24 αγώνες με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, παραχωρήθηκε με την μορφή δανεισμού στην Μαγιόρκα.

