Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Στην Αγιά Σοφιά για προσευχή ο Σοϊλού (βίντεο)

Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι στις 29 Μαΐου, στην επέτειο της Άλωσης της Πόλης, θα προσευχόταν κι ο ίδιος στην Αγία Σοφία…

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού πήγε στην Αγία Σοφία για την πρωινή προσευχή για την 570η επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, την προσευχή τέλεσε ο επικεφαλής Θρησκευτικών Υποθέσεων, Ελί Ερπάς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει πως μετά από την κατάκτηση της νίκης του στις εκλογές της 28ης Μαΐου, την οποία προεξοφλούσε, το πρωί της 29ης Μαΐου θα πήγαινε στην Αγία Σοφία για προσευχή για την επέτειο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης.

Icisleri Bakan? Suleyman Soylu, Istanbul'un fethinin 570. y?l donumunde sabah namaz?n? Ayasofya Camii'nde k?ld?. Sabah namaz?n? Diyanet Isleri Baskan? Ali Erbas k?ld?rd?.

