Οικονομία

Πέραμα: Εργατικό δυστύχημα στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας εργάτης σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από δυστύχημα στα Ναυπηγεία.

Νεκρός είναι ο 47χρονος χειριστής του γερανοφόρου οχήματος που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος μετά από την πτώση ενός έλικα πλοίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το δυστύχημα συνέβη εκτός ενός πλοίου στο οποίο γίνονταν επισκευαστικές εργασίες, όταν ένας έλικας που σήκωνε το γερανοφόρο όχημα έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 47χρονος χειριστής. Επίσης ένας ο 47χρονος εργάτης έχει τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και νοσηλεύεται επίσης στο Τζάνειο, ενώ σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μεταφέρθηκε άλλος 43χρονος εργάτης ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο 47χρονος χειριστής του γερανού μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο νοσοκομείο όπως επίσης και ο 47χρονος εργάτης ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια. Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μεταφέρθηκε ο άλλος 43χρονος εργάτης ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Μαρούσι: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Τροχαίο - Ασπρόπυργος: Νεκρή νεαρή συνοδηγός αυτοκινήτου