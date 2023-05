Πολιτική

Βουλή: Η Ολομέλεια εξέλεξε τους 7 αντιπροέδρους της, τους κοσμήτορες και τους γραμματείς

Μετά από μυστική ψηφοφορία, η Βουλή που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαίου 2023 εξέλεξε τους 7 αντιπροέδρους του Σώματος της Ολομέλειας.



Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, εκλέγονται τρεις αντιπρόεδροι από το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα (ΝΔ) και ένας από κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 296 ψηφισάντων βουλευτών, έλαβαν:

Α΄ Αντιπρόεδρος , Νικήτας Κακλαμάνης (Α΄ Αθηνών, ΝΔ): 296 ψήφους υπέρ.

Β΄ Αντιπρόεδρος, Χαράλαμπος Αθανασίου (Λέσβου, ΝΔ) : 294 υπέρ δύο «παρών».

Γ' Αντιπρόεδρος, Θανάσης Μπούρας (Β΄ Δυτικής Αττικής, ΝΔ): 294 υπέρ δύο «παρών».

Δ΄ Αντιπρόεδρος, Μερόπη Τζούφη (Ιωαννίνων, ΣΥΡΙΖΑ): 294 υπέρ, δύο άκυρα.

Ε΄ Αντιπρόεδρος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (Αρκαδίας, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ): 290 υπέρ, 4 «παρών» και δύο άκυρα.

Στ ΄ Αντιπρόεδρος, Γιώργος Λαμπρούλης (Λάρισας, ΚΚΕ): 291 υπέρ, τρία «παρών» και δύο άκυρα.

Ζ΄ Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Χήτας (Β΄ Θεσσαλονίκης Ελληνική Λύση): 256 υπέρ, 38 «παρών» και δύο άκυρα.

Εκλογή κοσμητόρων και γραμματέων

Σε επόμενη ξεχωριστή ψηφοφορία η Βουλή εξέλεξε τους κοσμήτορες και τους γραμματείς της. Δύο κοσμήτορες και 4 γραμματείς από τη συμπολίτευση (ΝΔ), ένας κοσμήτορας και ένας γραμματέας από την αξιωματική αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ) και ένας γραμματέας από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική Ομάδα της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ).

Ειδικότερα:

Για το αξίωμα των κοσμητόρων, σε σύνολο 296 ψήφων, έλαβαν:

Άννα Μάνη Παπαδημητρίου (Πιερίας, ΝΔ): 295 υπέρ και ένα «παρών».

Βασίλης Γιόγιακας (Θεσπρωτίας, ΝΔ): 294 υπέρ και δύο «παρών».

Ιωάννης Σαρακιώτης (Φθιώτιδας, ΣΥΡΙΖΑ): 295 υπέρ και ένα «παρών».

Για το αξίωμα των γραμματέων σε σύνολο 296 βουλευτών έλαβαν:

Κώστας Κεφαλογιάννης (Ηράκλειο Κρήτης, ΝΔ): 295 υπέρ και ένα «παρών».

Μαρία Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου ( Επικρατείας, ΝΔ): 295 υπέρ και ένα «παρών»

Δόμνα Μιχαηλίδου (Α΄ Πειραιώς, ΝΔ): 291 υπέρ και 5 «παρών.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης (Νότιος Τομέας Αθήνας, ΝΔ): 289 υπέρ και 7 «παρών.

Για το αξίωμα του γραμματέα:

Ραλλία Χριστίδου (Νότιος Τομέας Αθήνας, ΣΥΡΙΖΑ): 294 υπέρ και δύο «παρών».

Μανώλης Χριστοδουλάκης (Ανατολική Αττική, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ): 295 υπέρ και ένα «παρών».