Εκλογές - Τσίπρας: Πάμε να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς

Τι ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του μετά την συνεδρίαση της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ολοκληρώθηκε η νέα εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο Αιγάλεω συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/5). Μετά το τέλος της συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα νέα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε δηλώσεις στις οποίες ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο στόχος είναι η ανατροπή των συσχετισμών που διαμορφώθηκαν στις 21 Μαΐου, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του έχει λάβει το μήνυμα από τον ελληνικό λαό.

«Η σημερινή συγκρότηση και συνεδρίαση της νέας Εκλογικής Επιτροπής είναι μια χειροπιαστή απόδειξη ότι ακούσαμε, ακούμε το μήνυμα των Ελλήνων πολιτών, λαμβάνουμε το μήνυμα και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι, να αλλάξουμε εν κινήσει», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της νέας Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», στο Αιγάλεω.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι «η απάντηση μας είναι μια, βάζουμε τον πήχη ψηλά και κινητοποιούμε κάθε ανθρώπινο πόρο προκειμένου να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο που είναι η ανατροπή των συσχετισμών της 21η Μαΐου ενόψει των επομένων εκλογών, μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας». Σημείωσε παράλληλα ότι «έχουμε χρέος, οφειλή ιστορική να αποτρέψουμε την προοπτική, το ενδεχόμενο μιας παντοδυναμίας μιας Δεξιάς ανεξέλεγκτης που θα έρθει το επόμενο διάστημα να επιβάλει σαρωτικές αλλαγές που αφορούν τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, ταυτόχρονα όμως έχουμε και πλήρη επίγνωση ότι αυτό που ζητά ο ελληνικό λαός στην πλειοψηφία του είναι απαντήσεις στα προβλήματα του. Ζητάει δικαιοσύνη, άμβλυνση των ανισοτήτων, ζητά απαντήσεις στα μεγάλα θέματα που τον αφορούν στην καθημερινότητα του, στο μέλλον του». «Η απόφασή μας λοιπόν είναι το επόμενο διάστημα να επιχειρήσουμε να επανασυστήσουμε τις προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την επόμενη τετραετία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «οι προγραμματικές μας θέσεις θα είναι το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της καμπάνιας μας και της προεκλογικής μας εκστρατείας». Είπε ειδικότερα ότι «θα μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα και για τις προτάσεις μας για την ακρίβεια, τη δημόσια υγεία, την παιδεία, θα μιλήσουμε το επόμενο διάστημα με μεγαλύτερη σαφήνεια για το με ποιον τρόπο θα μπορέσουν οι πολίτες να έχουν καλύτερο εισόδημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε το μεγάλο δίλημμα και διακύβευμα της επόμενης τετραετίας που είναι πώς και με ποιους όρους και ποιος θα διαχειριστεί τα 70 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης».

Σημείωσε ότι «όλη η Εκλογική Επιτροπή θα συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, θα αξιοποιηθούν όλοι και ακόμη περισσότεροι σε αυτό το στόχο», ενώ ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους όλα τα μέλη της Επιτροπής. Επισήμανε ότι συμμετέχουν στελέχη «άλλα με μεγάλη εμπειρία ακόμα και από τις μάχες την περίοδο των μνημονίων, άλλα πολιτικά στελέχη που εκφράζουν ό,τι πιο δημιουργικό και ανήσυχο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και άλλα στελέχη που συνδυάζουν την τεχνοκρατική επάρκεια με την πολιτική στράτευση, ήταν στη δεξαμενή σκέψης που είχαμε ιδρύσει».

Ο Αλ. Τσίπρας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Διονύση Τεμπονέρα «που αποδέχτηκε να είναι συντονιστής της Εκλογικής Επιτροπής». «Στέλεχος της νέας γενιάς, με ιδιαίτερη παρουσία στον επαγγελματικό του χώρο ως μάχιμος δικηγόρος για τα εργατικά δικαιώματα, που μπορεί να συνδυάσει αυτό το ιστορικό νήμα των αγώνων της Αριστεράς με τους σύγχρονους αγώνες για δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία», είπε.

Απευθυνόμενος στα χιλιάδες στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Πάμε να δώσουμε μια μάχη με στόχο να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς. Γνωρίζουμε τη δυσκολία αλλά αυτός είναι ο στόχος μας». Τόνισε ότι «το επόμενο διάστημα θα είναι για μας ένα διάστημα που θα κινητοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε για να απευθυνθούμε σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα ξεχωριστά».

Σημείωσε ότι «μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτούς τους δυσμενείς συσχετισμούς, σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε χρέος, οφειλή ιστορική να αποτρέψουμε την προοπτική, το ενδεχόμενο μιας παντοδυναμίας μιας Δεξιάς ανεξέλεγκτης που θα έρθει το επόμενο διάστημα να επιβάλει σαρωτικές αλλαγές που αφορούν τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Πάμε λοιπόν να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς, σε κάθε περίπτωση όμως να αποτρέψουμε μια εφιαλτική προοπτική μιας παντοδύναμης και ανεξέλεγκτης δεξιάς», υπογράμμισε.

