Κοινωνία

Πύργος: Εξαφανίστηκε 2,5 ετών κοριτσάκι - Tο αναζητούν σε αρδευτικό κανάλι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Oι γονείς του ενημέρωσαν την Αστυνομία πως το παιδάκι χάθηκε ενώ βρισκόταν δίπλα στην κεντρική αρδευτική διώρυγα του ΓΟΕΒ Αλφειού - Πηνειού.



Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην δυτική πλευρά του Πύργου, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ανήλικου κοριτσιού Ρομά μόλις δύο ετών, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν κοντά σε αρδευτικό κανάλι.

Oι γονείς του ενημέρωσαν την Αστυνομία πως το παιδάκι χάθηκε ενώ βρισκόταν δίπλα στην κεντρική αρδευτική διώρυγα του ΓΟΕΒ Αλφειού - Πηνειού.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, ενώ αναμένεται η συνεισφορά δυτών από την Πάτρα προκειμένου να ψάξουν στο αδριευτικό κανάλι.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι