Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς: Ορκίστηκε μόνος του βουλευτής (εικόνες)

Γιατί δεν ορκίστηκε την Κυριακή ο πρώην πρωθυπουργός.



Το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των βουλευτών που εξελέγησαν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, ωστόσο δεν ορκίστηκαν και οι 300 αλλά 298 καθώς απουσίαζαν ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής του Harvard και Κλινικός Ογκολόγος στο Massachusetts General Hospital Cancer Center, Όθωνας Ηλιόπουλος.

Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ορκίστηκε την Κυριακή καθώς τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της βράβευσής του από το Harvard Business School ως μία από τις πέντε εξέχουσες προσωπικότητες των αποφοίτων της σχολής, με την ύψιστη τιμητική διάκριση του ετήσιου βραβείου Alumni Achievement Award.και δεν πρόλαβε να είναι στην ορκωμοσία της Κυριακής. Έτσι ορκίστηκε μόνος του το πρωί της Δευτέρας λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής.

Μάλιστα στο περιθώριο της ορκωμοσίας του ο Αντώνης Σαμαράς είχε τετ-α-τετ με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη ο οποίος ήταν στο κοινοβούλιο και παρακολούθησε την ορκωμοσία του βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας.

Στην παρούσα Βουλή δεν ορκίστηκε, τελικά, ο Όθωνας Ηλιόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ.

