Η ορκωμοσία της Βουλής της... μίας ημέρας (βίντεο)

Αύριο Δευτέρα διαλύεται και προκηρύσσονται οι εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά, ορκίστηκε η νέα αλλά σύντομη σε διάρκεια, Βουλή των Ελλήνων της ΙΘ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Περιόδου που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου.

Oι βουλευτές άρχισαν να προσέρχονται στο κτήριο της Βουλής λίγο μετά τις 17:30. Στις θέσεις τους, ο καθένας εξ αυτών, βρήκε μια τσάντα με βιβλία για την ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεδομένων των αλλαγών-μεταβολών που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιουνίου κάποιοι εξ αυτών δεν αναμένεται να βρεθούν εντός κοινοβουλίου μετά το πέρας της νέου εκλογικού γύρου.

Η σύγκλιση της πανηγυρικής εναρκτήριας συνεδρίασης της νέας Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα, με Προεδρεύοντα τον Α' Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη, συνεπικουρούμενο από τους τέσσερις προσωρινούς Γραμματείς που είναι οι νεότεροι στην ηλικία βουλευτές ανά κόμμα.

Μάλιστα, πολλοί ήταν και οι βουλευτές που έβγαλαν και αναμνηστικές selfie φωτογραφίες κατά την τελετή ορκωμοσίας

Τη Δευτέρα, στις 10.30 το πρωί, η Βουλή θα συνέλθει για την «Εκλογή Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων».

Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο προσωρινός Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αρχικά, θα ανακοινώσει τις επιστολές των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων σχετικά με τα πρόσωπα που προτείνουν για νέο Πρόεδρο της Βουλής καθώς υποβολή υποψηφιότητας από υποψήφιο, δεν είναι παραδεκτή. Ο αρχηγός της ΝΔ και πρόεδρος του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του στη Βουλή, έχει γνωστοποιήσει ότι προτείνει για τη θέση τον νυν Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο νέος Πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτείται να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αν δεν συγκεντρωθούν οι 151 θετικές ψήφοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία. Ο κ. Κακλαμάνης θα αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα καλέσει τον ελεγχθέντα Πρόεδρο της Bουλής να καταλάβει την έδρα.

Στη συνέχεια της Δευτέρας και μετά από μια μικρή χρονική διακοπή, η Ολομέλεια θα συνέλθει εκ νέου σε συνεδρίαση προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ονομαστική ψηφοφορία η εκλογή των Αντιπροέδρων, των Γραμματέων και Κοσμητόρων της Βουλής.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής του Προεδρείου της Βουλής, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής θα περαιώσει τη συνεδρίαση. Μία λήξη της συνεδρίασης, που ταυτόχρονα σημαίνει και την ολοκλήρωση της θητείας της πρώτης και μόνης Συνόδου της ΙΘ’ Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ακολούθως θα εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής, θα προκηρύξει τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και θα ορίσει την ημέρα ορκωμοσίας της Κ’ Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Το Προεδρικό Διάταγμα θα το συνυπογράφουν ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς και τα μέλη του υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου. Το ΠΔ θα αποσταλεί στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να το θυροκολλήσει ο Φρούραρχος της Βουλής.

