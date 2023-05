Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Όσοι ψήφισαν πρώτη φορά ΚΚΕ... να το κάνουν ξανά

«Το εκβιαστικό δίλημμα "σταθερότητα ή ακυβερνησία" δεν υπήρξε ποτέ», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή

Σε ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίηση του ΚΚΕ κάλεσε ο γ.γ. της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή του ομιλία σε σύσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής στον Περισσό.

Σημείωσε ότι στις εκλογές της 21ης Μάη «έγινε ένα θετικό βήμα με την σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ» προσθέτοντας «στις εκλογές του Ιούνη, με έναν άδικο εκλογικό νόμο, που κλέβει έδρες για να τις χαρίσει ως μπόνους στο πρώτο κόμμα, το επόμενο θετικό βήμα, πραγματική δρασκελιά, θα είναι το ΚΚΕ να κρατήσει και να αυξήσει τις 26 έδρες που μας έδωσε ο λαός, με ένα πιο μεγάλο εκλογικό ποσοστό».

Ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε «όσους εμπιστεύθηκαν «πρώτη φορά το ΚΚΕ να το ξανακάνουν» και «όσους σκέφτηκαν να ψηφίσουν KKE, αλλά τελευταία στιγμή δίστασαν, να το κάνουν τώρα».

«Δε χρειάζεται να δώσουν τόση δύναμη στη ΝΔ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται να σκορπίσουν οι ψήφοι τους σε άλλα μικρότερα σχήματα. Γιατί στις 25 του Ιούνη αυτό που θα μετρήσει είναι πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που με συνέπεια, σταθερότητα και μαχητικότητα μπορεί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ και την στρατηγική που αυτή θα εφαρμόσει» υπογράμμισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι για το ΚΚΕ το «εκβιαστικό δίλημμα 'σταθερότητα ή ακυβερνησία' δεν υπήρξε ποτέ γιατί ξέραμε και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μη φτιάξουν κυβέρνηση τα κόμματα που έχουν κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα». «Θα μπορούσαν να το κάνουν και σε αυτή τη Βουλή που διαλύεται σήμερα. Θέλουν, όμως, να λεηλατήσουν τις ψήφους των εργατικών - λαϊκών ανθρώπων που δεν 'τσίμπησαν' στα διλήμματά τους και τους γύρισαν την πλάτη» πρόσθεσε.

«Αυτό που έλεγε προεκλογικά το ΚΚΕ, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, είναι σήμερα κατανοητό και αποδεκτό από περισσότερους. Σήμερα το εκβιαστικό δίλημμα 'Μητσοτάκης ή Τσίπρας', 'κυβέρνηση ΝΔ ή προοδευτική διακυβέρνηση', έχει καταρρεύσει μαζί με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ που, ως πολιτικό κόμμα, με τη στάση του και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, 'ξέπλυνε' την πολιτική της ΝΔ και τελικά την τροφοδότησε και με δεκάδες χιλιάδες ψήφους» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας σημειώνοντας ότι «ακόμα και αν προέκυπτε η περιβόητη προοδευτική κυβέρνηση 'μούφα', όπως τη χαρακτηρίσαμε, θα ήταν κι αυτή από χέρι αντιλαϊκή, θα κινούνταν με τους ίδιους στόχους, θα είχε τις ίδιες δεσμεύσεις με την κυβέρνηση της ΝΔ».

«Το μόνο ερώτημα που υπάρχει σήμερα, είναι ποιος μπορεί να αποτελέσει μαχητική, στρατηγική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ. Σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που όχι μόνο θα συνεχίσει, αλλά θα κλιμακώσει την επίθεση στους εργαζόμενους και το λαό για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων» είπε σημειώνοντας ότι το ΚΚΕ «έχει ήδη αποκαλύψει στον λαό ότι τα δύσκολα είναι μπροστά».

Επισήμανε ότι «η «σταθερότητα» που υπόσχεται ότι θα εξασφαλίσει η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ είναι για το κεφάλαιο, που, όμως, σημαίνει μεγαλύτερη αστάθεια και ανασφάλεια για το λαό» ενώ «στο στόχο αυτής της σταθερότητας για το κεφάλαιο, συναντιούνται και η ΝΔ, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα τι λένε, ή μάλλον τι δεν λένε».

«Όσο ανάγκη έχει το κεφάλαιο από μια κυβέρνηση που θα υλοποιεί τους στόχους του, άλλο τόσο έχει ανάγκη και από μια αντιπολίτευση 'συναινετική', 'συστημική', μια αντιπολίτευση που θα 'βάζει πλάτη' στα δύσκολα, στα σημαντικά και κρίσιμα, θα επιδιώκει να εξασφαλίζει την εργατική - λαϊκή συναίνεση για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων. Και τέτοια 'αντιπολίτευση' είχε και έχει: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα θα καταλάβουν τα 'υπουργεία αντιπολίτευσης' στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δ. Κουτσούμπας. Είπε ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «ζητάνε τη στήριξη του λαού για να μην είναι παντοδύναμη η κυβέρνηση της ΝΔ» τονίζοντας στη συνέχεια: «Τους απαντάμε: Καμιά αστική κυβέρνηση, όσους βουλευτές κι αν έχει, δεν είναι παντοδύναμη, όταν υπάρχει εργατικό - λαϊκό κίνημα, όταν υπάρχει δυνατό ΚΚΕ».

«Στρώσανε κόκκινα χαλιά στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη και τώρα κλαψουρίζουν για τη δήθεν παντοδυναμία του. Όταν βέβαια δεν κλαψουρίζουν για τα ποσοστά της ΝΔ, κλαψουρίζουν για τα χαμηλά ποσοστά της 'Αριστεράς'. Τους λέμε αυτό που τους λένε και οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι που τους γύρισαν την πλάτη και στήριξαν το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ πολέμησε στην πράξη την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι δυνάμεις του δεν αθροίζονται με αυτούς που ψήφιζαν δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους της» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Δεν μπορούν να αθροιστούν αυτοί που πάλεψαν το φασισμό και την ΧΑ, με αυτούς που ανακάλυπταν εν έτει 2023 παραπλανημένους ψηφοφόρους για να δικαιολογήσουν το ψάρεμα ψήφων στα βρώμικα νερά του φασισμού, όπως ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου και ο Βαρουφάκης. Και πολλά ακόμη» επισήμανε, μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στα «κόμματα μιας χρήσης» είπε ότι «επιστρατεύονται για να αξιοποιηθούν σε διάφορα παιχνίδια στο πλαίσιο του αστικού πολιτικού συστήματος, και στη συνέχεια με την ίδια ευκολία που εμφανίστηκαν με την ίδια αποσύρονται». «Καμιά ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη, να σκορπίσει 'δεξιά' κι 'αριστερά', αλλά να πέσει, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, μόνο στο ΚΚΕ» είπε.

«Αυτό που μετράει στις 25 Ιούνη είναι πόσο δυνατό θα βγει το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που με συνέπεια, σταθερότητα και μαχητικότητα μπορεί να κάνει πραγματική μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ και τη στρατηγική που αυτή θα εφαρμόσει» είπε. «Το έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη δράση του στη βουλή και κυρίως το έχει αποδείξει μαζί με το λαό και τη νεολαία στους δρόμους του αγώνα» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ «είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει δεσμεύσεις από το σύστημα και γι' αυτό αποτελεί τη μόνη αντισυστημική επιλογή» καθώς και ότι «είναι το μοναδικό κόμμα που παλεύει για να αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί, που έχει Πρόγραμμα εξουσίας-διακυβέρνησης το οποίο προβλέπει να πάρει ο λαός τις τύχες του στα χέρια του, να μην εναποθέτει τις ελπίδες του σε επίδοξους 'σωτήρες'».

Είπε ότι το ΚΚΕ και οι βουλευτές του θα είναι μπροστά σε όλους τους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, «θα είναι μπροστά ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο ίδιος ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να αναλάβει ο ίδιος την εξουσία με καθαρό εργατικό - φιλολαϊκό πρόγραμμα, κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας, των υπηρεσιών, με άμεση συμμετοχή και εργατικό - λαϊκό έλεγχο, σε μια νέα κοινωνία ανατροπής της σημερινής σαπίλας και βαρβαρότητας».

«Δεν εφησυχάζουμε με τα όσα πετύχαμε. Ξέρουμε ότι πολύ περισσότεροι στρέφουν τώρα τα βλέμματά τους και τις ελπίδες τους προς το ΚΚΕ. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Πάμε να δώσουμε και αυτή τη μάχη με ρεαλισμό και αισιοδοξία. Για να είναι ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ στις 26 Ιουνίου. Για να είναι πιο δυνατός ο λαός. ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

