Κιλκίς: Σύλληψη του Καλαϊτζίδη για ξυλοδαρμό και εξύβριση

Επεισοδιακός ήταν ο αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Απόλλωνα Πόντου και την Βέροια, με τον προπονητή να συλλαμβάνεται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Συνελήφθη ο προπονητής του Απόλλωνα Πόντου, Δημήτρης Καλαϊτζίδης, ύστερα από καταγγελία φροντιστή της Βέροιας για εις βάρος του εξύβριση και ξυλοδαρμό.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να συνέβησαν πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον 1ο όμιλο του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Σούπερ Λιγκ 2, στο γήπεδο του Πολυκάστρου, στο Κιλκίς, όπου κρινόταν η παραμονή στην κατηγορία.

Ο φροντιστής της ομάδας της Βέροιας απευθύνθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου και ακολούθως υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Παιονίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 66χρονος προπονητής του Απόλλωνα Πόντου συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η σύλληψη έγινε μετά το πέρας του αγώνα που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 0-0.

Ο Εισαγγελέας διέταξε την κράτησή του Δημήτρη Καλαϊτζίδη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κιλκίς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βέροιας:

«Σκηνές Φαρ Ουέστ εξελίχθηκαν κατά την άφιξη της αποστολής της ομάδας μας στο γήπεδο του Πολυκάστρου, με πρωταγωνιστή τον προπονητή της γηπεδούχου ομάδας, του Απόλλωνα Πόντου Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Ο συγκεκριμένος, γρονθοκόπησε τον εκ των φροντιστών της ομάδας μας Σάκη Βούλγαρη, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο κέντρο υγείας Πολυκάστρου. Κατά του εν λόγω προπονητή, αυτή τη στιγμή κατατίθεται μήνυση».

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πόντου

«Επειδή παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες να γράφονται ασύστολα ψέματα και συκοφαντίες σε βάρος του κ. Δημήτρη Καλαιτζίδη , οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω προς αποκατάσταση της αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων. Η ΠΑΕ Βέροια από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδος ξεκίνησε να προκαλεί και να δυναμιτίζει τον σημερινό κρίσιμο μεταξύ μας αγώνα.

Αρχικά αμφισβητώντας την καταλληλότητα του γηπέδου στο οποίο η ομάδα μας αγωνίζεται σε ολόκληρο το φετινό πρωτάθλημα και φυσικά με σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές! Στην συνέχεια η ΠΑΕ Βέροια προσπάθησε τεχνηέντως με διαρροή στο τοπικό τύπο να εκθέσει την ΠΑΕ Απόλλων Πόντου πως δεν δίνει εισιτήρια , ενώ είναι γνωστό πως δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε κόσμο, καθώς δεν μας έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την Περιφέρεια για την φιλοξενία κόσμου στους αγώνες μας.

Κυριότερο σημείο ήταν η αίτηση τους να διευθύνει τον σημερινό αγώνα διαιτητής ανώτερης κατηγορίας , λες και εμείς δεν θέλαμε ισονομία και δικαιοσύνη στον κρίσιμο σημερινό μεταξύ μας αγώνα! Ελπίζουμε να έμειναν τουλάχιστον ικανοποιημένοι από την σημερινή διαιτησία που σε γενικές γραμμές δεν άφησε παράπονα ουσιαστικά στις δύο ομάδες.

Όσον αφορά τον φερόμενο δήθεν ξυλοδαρμό του δήθεν φροντιστή της ΠΑΕ Βέροιας τονίζουμε πως είναι ψεύδη που θα αποδειχθούν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Η ομάδα μας έφθασε στο γήπεδο του Πολυκάστρου πολύ νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα προγραμματισμένης άφιξης, και ουσιαστικά ήταν μόνη της στο γήπεδο, με την παρουσία λίγων αστυνομικών.

Εκεί εμφανίστηκε ο κύριος Βούλγαρης ο οποίος ισχυρίστηκε πως ήταν φροντιστής της φιλοξενούμενης ομάδος, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται μέχρι και αυτήν την ώρα από κάποιο επίσημο έγγραφο της ΠΑΕ Βέροιας! Ο ίδιος με την συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του προκάλεσε τα στελέχη της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου και τον κ. Δημήτρη Καλαιτζίδη ,με συνέπεια να αντιδράσουν ΟΛΟΙ και να ζητήσουν τον λόγο της ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Στην συνέχεια ενημερωθήκαμε πως ο κ. Βούλγαρης εμφανίστηκε τραυματισμένος… και ζήτησε να κάνει μήνυση τον κ. Καλαιτζίδη!

Δυστυχώς μόνο τραυματισμένος δεν ήταν ο συγκεκριμένος κύριος….., ο οποίος με άνεση παρακολούθησε τον αγώνα από τις κερκίδες στην συνέχεια, και αφού έκανε την βόλτα του στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου και στο Αστυνομικό Τμήμα όπου και κατέθεσε μια ψευδέστατη μήνυση! Ο Λαός λέει πως ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται και στην κατάσταση που βρίσκεται η συμπαθής ομάδα της Ημαθίας δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση…. η παραπάνω συμπεριφορά!

Ήδη η ΠΑΕ Απόλλων Πόντου και το νομικό της επιτελείο όπως είναι φυσικό θα κινηθεί νομικά προς κάθε κατεύθυνση στην προσπάθεια της να αποκατασταθεί η αλήθεια και όσοι έχουν βλάψει την εικόνα της ΠΑΕ να λογοδοτήσουν στην Δικαιοσύνη»

