Εκλογές 2023: Συνεδριάζει η Διακομματική Επιτροπή

Ποια θέματα κυριαρχούν στην ατζέντα της συνεδρίασης, ενόψει των εκλογών στις 25 Ιουνίου.

Συνεδριάζει η Διακομματική Επιτροπή με θέμα την εξέταση ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Η συνεδρίαση, ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών και η εν λόγω επιτροπή συγκροτήθηκε τη Δευτέρα, με σχετική απόφαση της υπουργού Εσωτερικών.

Στην Επιτροπή μετέχει η υπουργός Εσωτερικών, ως πρόεδρος, την οποία αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σύμφωνα με την παρ. 1στ του προοιμίου της παρούσας, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης.

Η Επιτροπή έχει αποφασιστική αρμοδιότητα και έργο της είναι η εξέταση ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, ο έλεγχος συγκεκριμένων αιτήσεων κατόπιν αιτήματος μέλους ή μελών της Επιτροπής, καθώς και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου.

Έργο της Γραμματείας της Επιτροπής είναι η προετοιμασία των εισηγήσεων, η λήψη και διαβίβαση των αιτήσεων, η τήρηση πρακτικών, η αρχειοθέτηση και ταξινόμηση όλων των εγγράφων της Επιτροπής καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για την εύρυθμη λειτουργίας της.

