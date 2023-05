Τεχνολογία - Επιστήμη

Τράπεζα Θεμάτων: Νέα επίθεση από χάκερ την Τρίτη

Μεγαλύτερης έκτασης από εκείνη της Δευτέρας είναι η κυβερνοεπίθεση πυο δέχθηκε το σύστημα ενδοσχολικών εξετάσεων. Καθυστερρήσεις και αγωνία στα σχολεία.

Καινούρια κυβερνοεπίθεση δέχεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης η Τράπεζα Θεμάτων, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Ο κ. Κόπτσης είπε πως χθες η πλατφόρμα δεχόταν ταυτοχρόνως 280.000 επισκέψεις το δευτερόλεπτο από τους χάκερ, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Ο Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας είπε πως γίνονται προσπάθειες ανάταξης του προβλήματος, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει ανάλογο πρόβλημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς σε αυτές τα θέματα προκύπτουν και διανέμονται από άλλο, ανεξάρτητο δίκτυο.

Πάντως την Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είχε καταρρεύσει και άρχισε να υπολειτουργεί μετά τις 09:30 το πρωί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει πολύ η διαδικασία των εξετάσεων της πρώτης βάρδιας, αλλάζοντας συνολικά το πρόγραμμα.

Επίσης αναβλήθηκαν οι εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου σε αρκετά σχολεία, ενώ σε ορισμένα και της Γ’ Λυκείου με αποτέλεσμα να γίνουν σήμερα οι εξετάσεις.

Νωρίτερα την Τρίτη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Νίκος Βασιλάκος εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο "αγοράστηκε" η κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων:

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, η κακόβουλη επίθεση έχει απομονωθεί,όμως η πρόσβαση στην Τράπεζα Θεμάτων έγινε με σημαντικές καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Στελέχη του Υπ. Παιδείας, επεσήμαναν ότι σήμερα η επίθεση ήταν πιο γενικευμένη από την χθεσινή και αφορά και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Στις 06:00 της Τρίτης μόλις 20 λύκεια είχαν πάρει θέματα και μετά άρχισαν τα προβλήματα. Ωστόσος, έως τις 09:00 ήταν περισσότερα από 1.000, σε σύνολο περίπου 1.400 σε όλη την χώρα, τα λύκεια που είχαν πάρει θέματα.

Σήμερα είναι προγραμματισμένο να δώσουν εξετάσεις οι μαθητές της Γ’ Λυκείου των ΓΕΛ που δεν ολοκλήρωσαν χθες τις εξετάσεις τους, εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων που προκάλεσε η πρώτη κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων.

Το ερώτημα είναι πώς τυχόν θα αντιμετωπιστούν νέες αναβολές στην εξέταση των μαθημάτων, κυρίως της Γ’ Λυκείου, αφού οι τελειόφοιτοι των επαγγελματικών και γενικών λυκείων ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι μεν την Πέμπτη, οι δε την Παρασκευή.

Εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι ειδικά για την Γ' Λυκείου, η βαθμολογία των γραπτών πρέπει να παραδοθεί ως την Τετάρτη, για να εισαχθεί στο σύστημα και να μπορέσουν τα παιδιά να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει ότι «Το επαναλαμβανόμενο χάλι της τράπεζας θεμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα! Να επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς να βάλουν οι ίδιοι τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων, αγνοώντας την τράπεζα θεμάτων, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία, ιδιαίτερα των μαθητών της Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές δεν είναι πειραματόζωα. Έχουν ήδη την αγωνία τους για να τα βγάλουν πέρα σε αυτόν τον ατέλειωτο εξεταστικό μαραθώνιο, δε χρειάζονται και επιπλέον βαθμούς δυσκολίας».