“The 2Night Show” - Γιάννης Λουλούδης: Το ΠΑΣΟΚ, τα παπούτσια και τα... προβλήματα (βίντεο)

Πώς προήλθε η ιδέα του viral παπουτσιού «ΜΠΑΣΟΚ»;

Ο Γιάννης Λουλούδης που «αναστάτωσε» το διαδίκτυο, αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με την ευρηματική του ιδέα να δημιουργήσει τα αθλητικά παπούτσια «Μπασόκ», βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show".

«Από μικρός δεν το είχα πολύ με τα βιβλία και τα διαβάσματα, το προσπάθησα αλλά το σταμάτησα, δεν πήγε. Ξεκίνησα 13 ετών να πουλάω αθλητικά παπούτσια. Είπα στον μπαμπά μου να μου πάρει 600 ευρώ ένα φούτερ και δεν μου το έπαιρνε.

Μετά έψαξα να δω αν μπορώ να το βρω πιο φθηνά και στη λιανική το είχε 170 ευρώ και σκέφτηκα να το πουλήσω μετά. Ο πατέρας μου δεν μου έδωσε τα 800 ευρώ που ζήτησα αλλά μου τα έδωσε ο παππούς μου και πήρα και λάπτοπ και έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου θα μου έδινε 1000 ευρώ αν πουλούσα κάτι και έτσι το έκανα. Παίρνω πράγματα και τα κάνω μεταπώληση! Έχω πουλήσει μέχρι 100,000 ευρώ παπούτσι.

Υπάρχουν μερικά παπούτσια που έχουν ακραίες τιμές. Εγώ είχαν τα Τζόρνταν 9 που ήταν τα μόνα στον κόσμο. Δουλεύω πολύ με την Αμερική για αυτά τα κομμάτια. Για να καταλάβεις αν είναι το αυθεντικό πρέπει να δεις τις λεπτομέρειες που έχει το παπούτσι. Επειδή έχω χτίσει ένα όνομα, τα αγοράζω και μετά τα πουλάω!».





«Εγώ ήθελα να φτιάξω ένα παπούτσι γενικότερα και ήμουν με έναν φίλο μου Ελληνοαμερικάνο που μιλάει σπαστά. Μου είπε να κάνουμε παπούτσια από γνωστή εταιρεία τσιγάρων και του είπα να κάνουμε παπούτσι ΠΑΣΟΚ. Και επειδή δεν ήξερε από κόμματα, το είπε “ΜΠΑΣΟΚ”. Υπήρξε πρόβλημα με το κόμμα όταν έβγαλα τα παπούτσια.

Είχα διάφορες ιδέες που δεν τις υλοποιούσε. Οπότε το προχώρησα πολύ άμεσα το ΜΠΑΣΟΚ και δεν ήθελα να μπλέξω το όνομά μου με το παπούτσι. Έκανα ένα instagram προφίλ με άλλο όνομα και είχα ανεβάσει φωτογραφίες 3D αυτό το παπούτσι και έγινε viral.

Στέλνει μήνυμα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμματος να αφαιρέσουμε το παπούτσι. Επειδή δεν είχα το όνομά του το άφησα, περνάει ο καιρός, μου έρχεται το δείγμα στο χέρι μου. Το έπαιζα ότι μου το είχαν στείλει αυτοί που το έχουν φτιάχνει το παπούτσι. Το έβαλε και ο SNIK και έγινε viral και στις ειδήσεις. Στις 3 Σεπτέμβρη ανέβασα ότι θα κυκλοφορήσει το παπούτσι, το ανέβασα μετά από το προφίλ μου, ότι ήμουν εγώ και πώς ήρθε η έμπνευση. Μου είπαν ότι θα το πάνε νομικά και έγινε το “απαγορευμένο” παπούτσι. Από 280 ευρώ έφτασε στα 1.000 ευρώ!».