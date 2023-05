Κοινωνία

Πύργος: Δεύτερη μέρα ερευνών για το κοριτσάκι που αγνοείται (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 2,5 ετών κοριτσιού, στον Πύργο, από την ΕΛΑΣ και την Πυροσβεστική, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.



Αγωνία για την τύχη ανήλικου παιδιού που αγνοείται από το μεσημέρι της Δευτέρας στον Πύργο Ηλείας και εικάζεται πως έπεσε σε αρδευτικό κανάλι πλησίον της εθνικής οδού κοντά στο στρατόπεδο της ΣΕΤΤΗΛ.

Μετά τη δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία από τη μητέρα του, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την ΕΛΑΣ και την Πυροσβεστική, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν στελέχη της Κυνοφυλικής ομάδας έρευνας και διάσωσης (ΚΟΕΔ) με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο «Τζόρνταν» και δύτες της ομάδας υποβρύχιων διασώσεων (ΟΥΔ). Μέχρι αργά χθες το βράδυ, οι αναζητήσεις για το κοριτσάκι ήταν άκαρπες, ενώ ξεκίνησαν και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας.

