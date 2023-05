Πολιτική

Εκλογές: Κυρανάκης, Καραμέρος, Χρυσόγονος για την πρωτιά και την Κεντροαριστερά (βίντεο)

Ξεκίνησαν οι “τηλεοπτικές μάχες” με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Τι είπαν οι τρεις πολιτικοί για τα διλλήματα της κάλπης στις 25 Ιουνίου.

Πρεμιέρα σήμερα της επίσημης προεκλογικής περιόδου, με τους επικεφαλής των κομμάτων να ξεκινούν ξανά τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, άπαντες με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες στις 25 Ιουνίου, καθώς υπάρχει ο φόβος για διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, πολιτικοί αρχηγοί και υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων, με την επισήμανση πως σε αυτές τις εκλογές δεν χρειάζονται σταυροί, καθώς η εκλογή θα γίνει με βάσει την σειρά των ονομάτων στα ψηφοδέλτια (λίστα).

Το πρωί της Τρίτης, καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, συζήτησαν για τις νέες και άδειες κάλπες που πρέπει να γεμίσουν, αλλά και «ξιφούλκησαν» αφενός για τα ποσοστά των κομμάτων κι αφετέρου για την «πρωτοκαθεδρία» στην αντιπολίτευση, ήταν οι:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποψήφιος βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφιος βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Γιώργος Καραμέρος, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ και Κώστας Χρυσόγονος, Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





