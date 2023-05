Πολιτική

Θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής

Στις 3 Ιουλίου ορκίζεται η νέα Βουλή.



Θυροκολλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από τον Φρούραρχο της Βουλής το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Εθνικής Αντιπροσωπείας, με το οποίο προκηρύσσονται εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου και ορίζεται η ημέρα ορκωμοσίας της Κ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Η νέα βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα συγκληθεί στις 3 Ιουλίου, στις 11 το πρωί.

Όπως αναφέρεται στο Διάταγμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, οι διερευνητικές εντολές που δόθηκαν στους αρχηγούς των πρώτου, δεύτερου και τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων δεν τελεσφόρησαν, ενώ, κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων την 24η Μαΐου 2023 επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.

Το Προεδρικό Διάταγμα συνυπογράφουν ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς και τα μέλη του υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου.

