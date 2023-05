Κοινωνία

Τράπεζα Θεμάτων: Παρέμβαση Ντογιάκου για την κατάρρευση του συστήματος στα σχολεία

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός διαβίβασε ήδη την παραγγελία του στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο, ζητώντας τη συνδρομή του τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τη σε βάθος έρευνα.



Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισιδώρου Ντογιάκου προκάλεσε η δεύτερη διαδοχική κατάρρευση του συστήματος της τράπεζας θεμάτων διάρκεια των προαγωγικών εξετάσεων στα σχολεία.

Σύμφωνα με την εντολή, για τον εντοπισμό των δραστών οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προχωρήσουν ακόμα και σε κατασχέσεις ευρημάτων και άλλων στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπαιτίων.

Το θρίλερ με την κυβερνοεπίθεση στην τράπεζα θεμάτων συνεχίζεται, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Άκη Σκέρτσο να τονίζει πως είναι η πιο σοβαρή που έχει σημειωθεί σε δημόσιο οργανισμό στην Ελλάδα.

Σκέρτσος: Η πιο σημαντικη ιστορικά επίθεση σε δημόσιο κυβερνητικό οργανισμό

Ανακοινώσεις για το πρόβλημα που προέκυψε με την Τράπεζα Θεμάτων θα γίνουν σήμερα από τον υπουργό Παιδείας Χρήστο Κίττα, όπως έκανε γνωστό σήμερα μέσω του ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Άκης Σκέρτσος.

Μίλησε για την πιο σημαντική ιστορικά επίθεση που έχει γίνει σε δημόσιο κυβερνητικό οργανισμό, η οποία προφανώς σχετίζεται και με την κατάσταση της μεταβατικής υπηρεσιακής κυβέρνησης που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή ενόψει τον εκλογών, επισημαίνοντας ότι σε αυτό, πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να σταθεί απέναντι.

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι υπάρχουν 165 εκατ. «χτυπήματα» από 114 χώρες με στόχο την τράπεζα θεμάτων, δηλαδή το υπουργείο Παιδείας.

Δήλωσε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα από τις 8 το πρωί, υπάρχει πλέον κανονική ροή θεμάτων προς όλα τα σχολεία και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα.

Τόνισε επίσης ότι η διεξαγωγή των πανελλαδικών είναι απολύτως διασφαλισμένη.

