Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η νέα διακοπή στην δίκη, οι Πανελλήνιες και η “υποκριτική”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή στην οικογένεια της άτυχης Καρολάιν για την πέμπτη διακοπή της δίκης στο Εφετείο. Δηκτική η δήλωση του συνηγόρου της, που κάνει λόγο για ευρωπαϊκό διασυρμό της Ελλάδας.

Για πέμπτη φορά, από την έναρξη τον περασμένο Φεβρουάριο σε δεύτερο βαθμό του Μπάμπη Αναγνωστοπουλου διακόπηκε η δίκη έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης.

Ο καταδικασμένος σε ισόβια και επιπλέον 11,6 χρόνια για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς και τη θανάτωση του σκυλιού της δεν μετήχθη σήμερα στο δικαστήριο από τις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου κρατείται.

Ο κατηγορούμενος απέστειλε έγγραφο με το οποίο ενημέρωσε την έδρα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου ότι αυτό το χρονικό διάστημα διαβάζει για να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις με στόχο να περάσει στη Νομική.

Με την έναρξη της σημερινής δικασίμου, συνεργάτης του γραφείου του συνηγόρου του 34χρονου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, ενημέρωσε πως ο δικηγόρος πρέπει να παρασταθεί σε άλλη δίκη ενώ η κ. Βλαχιώτη, έτερη δικηγόρος του γραφείου, είναι κλινήρης. Έτσι ζήτησε για πέμπτη φορά διακοπή της διαδικασίας, η οποία στην προηγούμενη δικάσιμο είχε προχωρήσει στην εξέταση των πρώτων μαρτύρων.

Το αίτημα προκάλεσε την αντίδραση τόσο του συνηγόρου προς Υποστήριξη της Κατηγορίας όσο και της Έδρας με τον Εισαγγελέα να τονίζει πως η δίκη πρέπει να γίνει.

Πρόεδρος προς την συνεργάτη του κ. Παπαϊωαννιδη: Εσείς δεν μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντα του υπερασπιστή;

Δικηγόρος: Δεν έχω εξουσιοδότηση.

Θανάσης Χαρμάνης (δικηγόρος οικογένειας Κράουτς): Μεταξύ συναδέλφων υπάρχει δεοντολογία. Κι εμείς έχουμε άλλα δικαστήρια. Ξεκινήσαμε 20/2 και φτάσαμε σήμερα να μην δικάσουμε και πάλι. Θα έχουμε παύση λόγω εκλογών. Με παίρνουν δημοσιογράφοι από την Αγγλία και μου λένε πως πουθενά στην Ευρώπη δεν γίνονται αυτά. Πέντε φορές έχω έρθει από το Βόλο και έχουμε δικάσει μόνο τέσσερις ώρες. Είχα τη διαβεβαίωση ότι θα είναι εδώ συνάδελφός του να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο.

Εισαγγελέας: Να εξαντλήσουμε τη δυνατότητα μήπως εξευρεθεί λύση.

Πρόεδρος: Δηλαδή η κα Βλαχιώτη είναι ασθενής στο σπίτι της; Αν στείλουμε αστυνομικό θα τη βρει;

Δικηγόρος: Βεβαίως, εκεί βρίσκεται

Τελικά το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα και διέκοψε την δίκη για την Πέμπτη 1η Ιουνίου.

Κατά την έξοδο του από το Εφετείο ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος Θανάσης Χαρμάνης σε δήλωση του είπε πως ο κατηγορούμενος «αδίκως ταλαιπωρείται να μπει στη Νομική» και ότι «Με το σπουδαίο υποκριτικό του ταλέντο θα μπορούσε να μπει χωρίς εξετάσεις στην δραματική σχολή».

«Είναι μια δίκη ενδιαφέροντος ευρωπαϊκού και η χώρα μας διασύρεται με όλα αυτά τα τερτίπια», σημείωσε ο κ. Χαρμάνης, σημειώνοντας ότι «έχω κάνει 3.500 χιλιόμετρα για 4 ώρες δίκη».

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης επανέλαβε τον ισχυρισμό του πιλότου ότι «ενδεχομένως να μην κοιμόταν η Καρολάιν, να ήταν ξύπνια εκείνη την στιγμή», καθώς και ότι ο πατέρας της άτυχης κοπέλας «έχει μερίδιο ευθύνης για ότι λέει όπως π.χ. για μεταφορά ναρκωτικών με ελικόπτερο από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο».

«Το μυαλό του εντολέα μου είναι στην δίκη στο Εφετείο, όμως και στην εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν», είπε ο δικηγόρος, λέγοντας ακόμη πως «είναι αρκετά τα έγγραφα που θα αναδειχθούν μέσα από την δικογραφία, όπως μαρτυρίες αλλά και ολόκληρο το ημερολόγιο της Καρολάιν».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Μάνα άφησε τρία μικρά παιδιά, μόνα στο σπίτι, για μέρες

Νέα Αγχίαλος: Οχιά δάγκωσε γυναίκα σε αυλή σπιτιού

Τράπεζα Θεμάτων: Νέα επίθεση από χάκερ την Τρίτη