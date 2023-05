Παράξενα

Τιτανικός: Ανακαλύφθηκε χρυσό περιδέραιο στο ναυάγιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα που το βρήκε δεν επιτρέπεται να το αγγίξει λόγω μιας συμφωνίας Λονδίνου – Ουάσιγκτον που εμποδίζει τους δύτες να ανασύρουν αντικείμενα από το ναυάγιο.

Ένα χρυσό περιδέραιο ανακαλύφθηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού, χάρη στην πρώτη ψηφιακή σάρωση πλήρους μεγέθους του πλοίου.

Ο Ρίτσαρντ Πάρκινσον, διευθύνων σύμβουλος της Magellan, που συντόνιζε την αποστολή, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εκπληκτική» και είπε ότι η ομάδα των ειδικών δεν επιτρέπεται να αγγίξει το εύρημα λόγω μιας συμφωνίας Λονδίνου – Ουάσιγκτον που εμποδίζει τους δύτες να ανασύρουν αντικείμενα από το ναυάγιο.

Τα μέλη της ομάδας είπαν ότι θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τον ιδιοκτήτη του ευρήματος χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν μέλη της οικογένειας μεταξύ των 2.200 επιβατών που επέβαιναν στο πλοίο όταν βυθίστηκε ο Τιτανικός.

Η σάρωση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από την Magellan Ltd, μια εταιρεία χαρτογράφησης βάθους, και την Atlantic Productions, η οποία κάνει ένα ντοκιμαντέρ για το έργο. Τα τηλεχειριζόμενα υποβρύχια από μια ομάδα σε ένα ειδικό σκάφος πέρασαν περισσότερες από 200 ώρες εξετάζοντας τα συντρίμμια από πλευρά σε πλευρά.

Ο Τιτανικός έχει μελετηθεί εκτεταμένα από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε το γιγάντιο σκαρί του, το 1985. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους του και του βάθους στο οποίο βρίσκεται, οι υποβρύχιες κάμερες μπορούσαν να το αποτυπώνουν μόνο τμηματικά, ποτέ ολόκληρο.

Το κρουαζιερόπλοιο, που απέπλεε θριαμβευτικά από το λιμάνι του Σαουθάμπτον την 15η ημέρα του Απριλίου του 1912, σκουριάζει κομμένο σε δύο μέρη στα βάθη του ωκεανού, με την πλώρη και την πρύμνη να απέχουν μεταξύ τους περί τα 800 μέτρα και μια τεράστια περιμετρική ζώνη σπαρμένη από συντρίμμια του διαλυμένου πλοίου.

Un collier fait d'une dent de Megalodon a ete decouvert dans l'epave du Titanic. Magellan une entreprise basee a Guernesey utilise l'IA pour retrouver son proprio. Ils esperent l'identifier en analysant des videos originales des passagers et en utilisant la reconnaissance faciale pic.twitter.com/GHzkgSrdmX — IApocalypse Now (@IApocalypse_Now) May 29, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Τράπεζα Θεμάτων: Νέα επίθεση από χάκερ την Τρίτη

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη - Πέραμα: 4 συλλήψεις για το δυστύχημα

Κρήτη: Μάνα άφησε τρία μικρά παιδιά, μόνα στο σπίτι, για μέρες