Τράπεζα Θεμάτων - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Ποιοί κρύβονται πίσω από την επίθεση

Ποια ομάδα χάκερς υποπτεύονται οι αρχές ότι κρύβονται πίσω από την πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση κατά της τράπεζας θεμάτων του υπουργείου Παιδείας.



Με πολύωρες καθυστερήσεις έγιναν και σήμερα οι εξετάσεις στα Λύκεια της χώρας, μετά το νέο χτύπημα χάκερς στην "Τράπεζα Θεμάτων".

Η πλατφόρμα δέχθηκε 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρες, με το Υπουργείο Παιδείας να μιλά για την μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έγινε ποτέ σε δημόσιο οργανισμό.

Την ίδια ώρα, έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών διέταξε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ποια ομάδα χάκερ υποπτεύνται οι Αρχές

Σε ομάδα χάκερς που συντάσσονται με το Κρεμλίνο και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον χωρών, που αντίκεινται στα ρωσικά συμφέροντα, στρέφονται οι υποψίες των ελληνικών αρχών για τους δράστες των κακόβουλων χτυπημάτων στο σύστημα εξετάσεων.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι δύο επιθέσεις στην Τράπεζα Θεμάτων είχαν τα χαρακτηριστικά της ρωσικής ομάδας Killnet που έχει επιτεθεί με επιθέσεις τύπου DDOS σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, Νορβηγία, Εσθονία, Ιταλία και φυσικά Κανά και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία .Τα μέλη της ομάδας δεν στοχεύουν στην αρπαγή δεδομένων αλλά στην διακοπή εξυπηρέτησης με την εμφάνιση υπερβάλλουσας ζήτησης έτσι ώστε να καθυστερούν η να ρίχνουν εντελώς ευαίσθητα συστήματα εξυπηρέτησης όπως τραπεζικά δίκτυα , δίκτυα νοσοκομείων και ερευνητικών κέντρων και δίκτυα αεροπορικών εταιρειών, πρόσφατα μάλιστα επιτέθηκε στα συστήματα του λογαριασμού της Eurovision.

Αυτό ακριβώς σημαίνει και το όνομα της ομάδας: "Σκότωσε το δίκτυο" που της δόθηκε από ένα εργαλείο άρνησης εξυπηρέτησης εξ αιτίας μεγάλης τεχνητής ζήτησης από εκατοντάδες χώρες του κόσμου . Η Ομάδα δεν ενδιαφέρεται για οικονομικό όφελος αν και μόνο η σημερινή της επίθεση πρέπει να κόστισε 150 με 200.000 ευρώ .Μετά την έναρξη των επιχειρήσεων στην Ουκρανία η ομάδα δημιούργησε δύο υποομάδες η μία έχει το όνομα ""ειδικές ψηφιακές δυνάμεις της ρωσικής ομοσπονδίας" και η άλλη το όνομα "Λεγεώνα".

Σήμερα η ομάδα αυτή προσπάθησε να επιτεθεί στην Τράπεζα θεμάτων από τρείς διαφορετικές μεριές κάτι που έθεσε σε κίνηση την κυβερνητική μηχανή μετά από εντολές του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού κ. Ιωάννη Σαρμά που έδωσε εντολές σε ΥΕΘΑ και υπηρεσίες ασφαλείας να τεθούν σε συναγερμό εν όψει πανελληνίων εξετάσεων.

