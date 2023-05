Πολιτική

Μαρία Σπυράκη: Την άρση ασυλίας της αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η απόφαση ελήφθη με σχετική πλειοψηφία. Για ποιες καταγγελλόμενες παρατυπίες θα γίνει έρευνα.

Την άρση ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη αποφάσισε τη Δευτέρα κατά πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, από τα 16 παρόντα μέλη, εννέα ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας (S & D, RE και Πράσινοι), έξι ψήφισαν κατά (ΕΛΚ και ECR) ενώ δύο απείχαν (ID).

Σε επιστολή που είχε υποβληθεί από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (European Public Prosecutor's office) με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2022 είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού λόγω της εν εξελίξει έρευνας για «γεγονότα που μπορεί να αποτελούν εξαπάτηση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

Υπήρξαν εικαζόμενες παρατυπίες σε δύο περιπτώσεις:

Κοινοβουλευτικός συνεργάτης (Accredited Ρarliamentary Αssistant - APA) δεν ήταν παρών στον τόπο εργασίας του στις Βρυξέλλες μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2020 για να ασκήσει τα καθήκοντά του

Είσπραξη αποζημιώσεων για αποστολές που δεν πραγματοποιήθηκαν από δύο συνεργάτες APA της Σπυράκη μεταξύ Νοεμβρίου 2014 - Φεβρουαρίου 2020 για τον πρώτο, και Ιουλίου 2014 – Φεβρουαρίου για το δεύτερο.

Η Μαρία Σπυράκη έχει εξοφλήσει στη Βουλή όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι σήμερα ποσά. Ωστόσο, δεν αποκλείεται πιθανή ποινική ευθύνη.

