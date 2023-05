Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Περιστέρι: Έκλεισε θέση στους τελικούς το “τριφύλλι”

Το Περιστέρι έβαλε δύσκολα στους «πράσινους», οι οποίοι όμως είχαν ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο και «καθάρισαν» την υπόθεση πρόκριση.

Ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να επιβάλει το ρυθμό του και να... αρπάξει από το μαχητικό Περιστέρι το «εισιτήριο» για τους τελικούς της Α1 Ανδρών/Basket League.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 81-67 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στο Game 5 στο ΟΑΚΑ, γράφοντας το 3-2 στη σειρά για την ημιτελική φάση των πλέι οφ.

Στους τελικούς, οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, που είχε «σκουπίσει» τη σειρά με τον ΠΑΟΚ, ενώ το Περιστέρι θα αγωνιστεί για την τρίτη θέση απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Το «τριφύλλι» επέστρεψε στο παρκέ από την ανάπαυλα του ημιχρόνου (41-39) συγκεντρωμένο και αποφασισμένο να τελειώσει τη σειρά και το πέτυχε με σχετική άνεση.

Οι «πράσινοι» έκοψαν με την άμυνα τους την κυκλοφορία της μπάλας του Περιστερίου, βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 δια χειρός Γκριγκόνις, Πονίτκα, Αγραβάνη και με τον Παπαγιάννη να κάνει την απαραίτητη ζημιά κοντά στο καλάθι έτρεξαν αρχικά σερί 12-0 για το 53-39 στο 25΄, ενώ χωρίς να χάσουν τη διάρκεια τους σε άμυνα και επίθεση ολοκλήρωσαν την περίοδο με επιμέρους σκορ 23-9 (64-48 στο 30΄), κόβοντας τα... φτερά του Περιστερίου.

Απελευθερωμένοι από το άγχος στον... επίλογο του αγώνα, οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη εκτόξευσαν τη διαφορά στους +20 πόντους και δεν αισθάνθηκαν την... ανάσα των φιλοξενούμενων μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάριους Γκριγκόνις με 16 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Δημήτρης Αγραβάνης. Από το Περιστέρι των 15 λαθών προσπάθησε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 16 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 41-39, 64-48, 81-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Τσολάκος, Μαλαμάς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Λι 8 (1), Γουίλιαμς, Γκριγκόνις 16 (4), Μαντζούκας 7 (2), Γκουντάιτις 13, Π. Καλαϊτζάκης 5, Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης, Αγραβάνης 15 (1), Παππάς, Πονίτκα 13 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 12, Φρανσίσκο 16 (3), Πουλιανίτης 6, Ντένμον 4, Κασελάκης 6 (1), Κόλμαν 10 (2), Μωραΐτης 3 (1), Ραντάνοβ 1, Χάμερ 9, Περσίδης, Ζούγρης.

