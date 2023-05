Αθλητικά

Ολλανδία: Ο Κουίνσι Πρόμες κατηγορείται για εισαγωγή 1,3 τόνων κοκαΐνης

Ο διεθνής Ολλανδός εξτρέμ είχε προσπαθήσει να πάρει ρωσικό διαβατήριο για να γλιτώσει τις εις βάρος του διώξεις στην Ολλανδία.

Οι... μπελάδες του Κουίνσι Πρόμες με τις ολλανδικές αρχές συνεχίζονται, όμως τούτη τη φορά ο διεθνής Ολλανδός εξτρέμ κινδυνεύει με ποινές φυλάκισης πολλών ετών, καθώς διώκεται για την εισαγωγή 1,3 τόνου κοκαΐνης στην Ολλανδία.

Η συγκεκριμένη ποσότητα είχε κατασχεθεί στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020 κι όπως αναφέρει ο ολλανδικός την προσεχή Δευτέρα (5/6) ξεκινάει η δίκη για την υπόθεση δυο παρτίδων κοκαΐνης 650 και 713 κιλών αντίστοιχα, αξίας 75 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν πριν από 3,5 χρόνια.

Ο Πρόμες ήταν ύποπτος εδώ και πολύ καιρό για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, έχοντας μπει στο επίκεντρο έρευνας απ’ την αστυνομία της Ολλανδίας, μετά την εμπλοκή του στο μαχαίρωμα του ξαδέρφου του σε οικογενειακή γιορτή πριν από τρία χρόνια!

Ο ίδιος είχε αρνηθεί κάθε κατηγορία, όμως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του και οι συνομιλίες του που εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές έδειξαν την εμπλοκή του στην υπόθεση με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη.

Ο δικηγόρος του Ολλανδού εξτρέμ, Ρόμπερτ Μάλεβιτς, δεν θέλησε να σχολιάσει τονίζοντας πως «...θα πω ότι πρέπει να πω κατά τη διάρκεια της διαδικασίας την Δευτέρα».

Τον Δεκέμβριο του 2022 ο Πρόμες ξεκίνησε διαδικασίες, ζητώντας τη βοήθεια της Σπαρτάκ Μόσχας για να αποκτήσει ρωσικό διαβατήριο, προκειμένου να γλιτώσει τις εις βάρος του διώξεις στην Ολλανδία.

