Κόσμος

Βρετανία: Ακτιβιστές προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος

Οι κινητοποιήσεις ακτιβιστών διέκοψαν την κυκλοφορία σε τέσσερις γέφυρες του Λονδίνου. Το αίτημά τους.

Ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Just Stop Oil» προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε τέσσερις γέφυρες του Λονδίνου με τις σημερινές κινητοποιήσεις τους.

Αστυνομικοί απομάκρυναν τους διαδηλωτές από τις Waterloo Bridge, Tower Bridge, London Bridge και Blackfriars Bridge, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία. Δεν υπήρξαν αναφορές για προσαγωγές ή συλλήψεις.

Just Stop Oil cause disruption on four major London bridgeshttps://t.co/iTZkT3l3lO — United Press (@newstronhub) May 30, 2023

Σύμφωνα με την οργάνωση «Just Stop Oil», συνολικά 68 ακτιβιστές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τέσσερις γέφυρες του Λονδίνου, με κύριο αίτημα να σταματήσει η βρετανική κυβέρνηση την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Ο 54χρονος ακτιβιστής Άνταμ Μπίαρντ δήλωσε: «Υποστηρίζω την Just Stop Oil αφού η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τις σαφείς υποδείξεις των ειδικών για το κλίμα, του ΟΗΕ ή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, οι οποίοι συμφωνούν όλοι ότι προκειμένου να ελπίζουμε πως θα αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, θα πρέπει να σταματήσουμε τις έρευνες για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Moment furious motorist drives through Just Stop Oil mobhttps://t.co/tfvPuiyiDa

— News Tron (@mejo7600) May 30, 2023