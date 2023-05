Αθλητικά

Οπαδική βία - Χαϊδάρι: Μαχαίρωσαν 24χρονο για την… μπλούζα που φορούσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα ανδρών επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον νεαρό άνδρα, μέσα σε καφετέρια, γιατί φορούσε μπλούζα αντίπαλης ομάδας.

Αιματηρή επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος ενός 24χρονου, ο οποίος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στο πόδι, καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Χαϊδάρι.

Το περιστατικό έγινε στις 19:30 της Τρίτης όταν μια ομάδα πέντε ατόμων έφτασε σε ίντερνετ καφε με αυτοκίνητο.

Μέσα στο ίντερνετ καφέ βρισκόταν ένας 24χρονος, που φορούσε μπλούζα ομάδας.

Οι πέντε άνδρες πλησίασαν τον 24χρονο και του ζήτησαν να βγάλει την μπλούζα του.

Ο 24χρονος αρνήθηκε και τότε ένας από τους πέντε τον χτύπησε με μαχαίρι στον μηρό.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου δέχθηκε ιατρική φροντίδα.





Ειδήσεις σήμερα:

Ομόλογα: Σε χαμηλό 10μηνου η απόδοση του δεκαετούς

Παράσυρση πεζού: Δύο νεκροί μέσα σε δύο ώρες

Πεύκη: Διπλή καταδίωξη κλεφτών αυτοκινήτου και μηχανής