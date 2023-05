Πολιτισμός

Γιώργος Ζογγολόπουλος: Έκθεση έργων στο Κολλέγιο Αθηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπαίθρια έκθεση έργων του σπουδαίου Γιώργου Ζογγολόπουλου, που θα είναι ανοιχτή για το κοινό, εγκαινιάζεται στο Κολέγιο Αθηνών, με πρωτοβουλία του Κώστα Συνολάκη.

«Η τέχνη δεν έχει να κάνει με το λάθος και το σωστό. Η τέχνη είναι η αγωγή της ζωής. Σε μαθαίνει η τέχνη να ζεις, κάνοντας λάθη αλλά και σωστά» (Γ. Ζογγολόπουλος)

Για πρώτη φορά, το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο εκπαιδευτικού οργανισμού, στο Κολλέγιο Αθηνών, σε μια πρωτότυπη έκθεση με τίτλο «ΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ». Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 31 Μαΐου, με την υπαίθρια παρουσίαση έργων γλυπτικής του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Εν συνεχεία τον Σεπτέμβριο, η έκθεση θα αναπτυχθεί και στον εσωτερικό χώρο του Θεάτρου του Κολλεγίου Αθηνών, σε μια σύνθετη μορφή αφήγησης της πορείας του καλλιτέχνη.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε ύστερα από την επίσκεψη του President του Κολλεγίου Αθηνών, Καθηγητή Κώστα Συνολάκη, στην κατοικία του Γιώργου Ζογγολόπουλου στο Ψυχικό, όπου με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου και ανιψιό του καλλιτέχνη Νίκο Θεοδωρίδη οραματίστηκαν μια μουσειακών προδιαγραφών έκθεση στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Κολλέγιο Αθηνών, με στόχο να συστήσουν άμεσα στους μαθητές και τους επισκέπτες του ιστορικού Σχολείου τον δημιουργό, που σφράγισε με το έργο του τον δημόσιο χώρο της Ελλάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Προοπτική και στόχος της έκθεσης, σύμφωνα με τον Καθηγητή Κώστα Συνολάκη, είναι, μέσα από την ποικιλομορφία της, οι μαθητές να προσεγγίσουν ολιστικά την Τέχνη. Το έργο του Γ. Ζογγολόπουλου, στα ογδόντα χρόνια της αδιάλειπτης δημιουργίας του, παρουσιάζει μια διαρκή διάθεση ανανέωσης, σχετίζεται άμεσα με τον δημόσιο χώρο, έχει πρωτοπόρες μνημειακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με την επινοητικότητά του πυροδοτεί τη φιλοπερίεργη φύση των νέων.

Ο ανιψιός του γλύπτη Νίκος Θεοδωρίδης στηρίζοντας το όραμα του Καθηγητή Κώστα Συνολάκη θέλησε να ενεργοποιήσει αμέσως αυτή την πρόταση και έτσι, για πρώτη φορά σε σχολικές εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκε η υπαίθρια έκθεση εμβληματικών γλυπτών του Γ. Ζογγολόπουλου, την οποία επιμελείται η Αρχαιολόγος και Ιστορικός της Τέχνης Ίρις Κρητικού. Πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις δημιουργημένες από τον Μουσικοσυνθέτη Γιώργο Βούκανο θα συνοδεύουν το κάθε γλυπτό ξεχωριστά.

Όπως σημειώνει η Επιμελήτρια της έκθεσης Ίρις Κρητικού:

«Κατεξοχήν γλύπτης μνημειακών έργων στην Ελλάδα, ο Γιώργος Ζογγολόπουλος στη σημαντική μνημειακή σπονδυλωτή εγκατάσταση στους ιδανικούς υπαίθριους χώρους του Κολλεγίου Αθηνών, καθηλώνει, συγκινεί και παραδίδει -σύμφωνα με τον εύγλωττο όρο που και ο ίδιος χρησιμοποιούσε- μαθήματα «Αγωγής Ζωής» μέσα από τα σπουδαία έργα του.

Η φιλική ένταξη των έργων του στο τοπίο και η διαχρονική του μέριμνα να ζουν αρμονικά με τον άνθρωπο διδάσκοντάς του αισθητική, χωρίς να επιβάλλονται στον περιβάλλοντα χώρο, υπήρξαν η αφετηρία και της παρούσας διαδρομής. Μιας διαδρομής στον ιδανικό κατάφυτο θύλακα του σχολείου, που συστήνει με ποιητική γενναιοδωρία τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό σε μικρούς και μεγάλους, αποκαλύπτοντας στον επισκέπτη και θεατή σταδιακά το δημιουργικό του όραμα. Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, πέρασε από την παραστατικότητα στην αφαίρεση, χρησιμοποιώντας στην ωριμότητά του βιομηχανικά υλικά, επιδιώκοντας την ελάφρυνση της γλυπτικής μάζας, αποδίδοντας έμφαση στο ρόλο του κενού ως ισοδύναμου συντελεστή της φόρμας και προβάλλοντας τις μεταβαλλόμενες τονικότητες των επιφανειών και τη διαφάνεια του υλικού.

Στη διαδρομή αυτή, που σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου και την επιμελήτρια της έκθεσης Ίριδα Κρητικού, υπό τους ενεργούς ήχους της μουσικής που συνέθεσε για κάθε γλυπτό χωριστά ο Γιώργος Βούκανος, παρουσιάζονται δέκα εμβληματικά μνημειακά γλυπτά, που προσκαλούν -όπως και ο ίδιος ο Γιώργος Ζογγολόπουλος θα επιθυμούσε- σε τέρψη, κριτική κοινωνικοποίηση και διάδραση».

Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και του Ιδρύματος Ευάγγελου Πιστιόλη.

Η ασφάλιση των γλυπτών της έκθεσης είναι προσφορά της Karavias Underwriting Agency.

ΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 και ώρα 6.30 μ.μ. στην Bookis Plaza,

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό κατόπιν κράτησης στο τηλέφωνο 210 6798169 ή στο theater@athenscollege.edu.gr τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

1 Ιουνίου - 20 Ιουλίου: Τετάρτη και Πέμπτη, 5 μ.μ. - 7 μ.μ. με παράλληλη ξενάγηση

16 Ιουνίου - 20 Ιουλίου: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. - 4 μ.μ. ελεύθερη περιήγηση

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος (1η Μαρτίου 1903 – 11 Μαΐου 2004) γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αρχικά εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στη γλυπτική στη Γαλλία και την Ιταλία. Γνήσιος εκπρόσωπος της γενιάς του ’30, πνεύμα προοδευτικό και ανήσυχο, πειραματίστηκε με πολλές τεχνικές και υλικά. Ο «αιώνιος έφηβος», όπως τον αποκαλούσαν, ως καλλιτέχνης ερεύνησε το μέτρο, την αρμονία και την ισορροπία στην τέχνη του. Την πλούσια καλλιτεχνική του δραστηριότητα που καλύπτει σχεδόν οκτώ δεκαετίες διακρίνει η αδιάκοπη διάθεση ανανέωσης και εξέλιξης.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε θεσμούς Biennale (από το 1940 και για έξι συναπτές δεκαετίες είχε παρουσία στη Βενετία), ενώ συμμετείχε σε όλες τις Πανελλήνιες εκθέσεις και έλαβε μέρος σε δεκάδες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εμβληματικά έργα του μνημειακής κλίμακας βρίσκονται στον δημόσιο χώρο της Ελλάδας, καθώς επίσης και στο Βέλγιο, στις Η.Π.Α. και στην Αίγυπτο. Στη μακρά διάρκεια της ζωής του έλαβε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώ έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και σε σπουδαίες ελληνικές και ξένες συλλογές και μουσεία.

Το 2004, σύστησε το κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ με έδρα την κατοικία και το εργαστήριό του στο Π. Ψυχικό.