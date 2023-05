Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο Μυλοπόταμος, οι μαντινάδες και ο Ψηλορείτης (βίντεο)

Δεκτός με μαντινάδες έγινε ο Πρόεδρος της ΝΔ στο Πέραμα Μυλοποτάμου, όπου μίλησε για την αγροτική παραγωγή, τους κτηνοτρόφους και την ανάδειξη της περιοχής.

Από το Πέραμα Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν, επισημαίνοντας ότι ήθελε να βρεθεί στον Μυλοπόταμο, δίπλα στους ανθρώπους που τόσο αγάπησε και στήριξε ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Με μαντινάδες και λουλούδια, υποδέχθηκαν πολίτες τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ρέθυμνο, Μάλιστα, ένας ηλικιωμένος του εξομολογήθηκε ότι ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ και το έχει μετανιώσει και του αφιέρωσε μια μαντινάδα:

(πηγή βίντεο: creta24.gr)

«Δεν μπορούσα να μην περάσω από το Μυλοπόταμο στη διήμερη περιοδεία που κάνω στην Κρήτη για να σας ευχαριστήσω προσωπικά που εδώ, στον Μυλοπόταμο, δώσατε στην παράταξή μας στο μεγαλύτερο ποσοστό από όλους τους δήμους στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που δώσατε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μία στήριξη και στο δικό μου πρόσωπο διότι είχα βάλει με τον εαυτό μου και όλους τους συνεργάτες μου ένα στοίχημα στην αρχή της εκλογικής περιόδου το οποίο φαινόταν δύσκολο. Να είναι όλη η Κρήτη γαλάζια και αυτό το πετύχαμε. Η Κρήτη είναι γαλάζια και θα παραμείνει γαλάζια» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ωστόσο ότι ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα. «Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα τίποτα» είπε συμπληρώνοντας πως «στην επόμενη κάλπη δεν πρέπει να υπάρχει κανείς εφησυχασμός. Όλοι όσοι μας ψήφισαν να μας ξαναψηφίσουν και ενδεχομένως να κερδίσουμε και κάποιους ακόμα νέους συμπολίτες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι από κάθε άλλη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης η Νέα Δημοκρατία στήριξε τις τοπικές κοινωνίες και τελικά αποδείχτηκε, όπως είπε, ότι αυτό που έκανε τη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών της αντιπάλων ήταν «ότι σκύψαμε πάνω στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, δώσαμε λύσεις, κρατήσαμε την κοινωνία όρθια εν μέσω μεγάλων κρίσεων και φυσικά μιλήσαμε και για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον του τόπου».

«Μιλήσαμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν και το ποσοστό που πήραμε ήταν μία επιβράβευση για τη σοβαρή δουλειά που κάναμε επί τέσσερα χρόνια».

Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε ακόμη ότι έχει πολύ φιλόδοξα σχέδια για την Κρήτη και πως η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των πολύ μεγάλων αλλαγών στο νησί. Αναφέρθηκε στο «μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της Κρήτης» που όπως είπε, δεν είναι άλλο από τον Βόρειο Οδικό Άξονα και το οποίο πρόκειται και για προσωπική του δέσμευση. «Εξασφαλίσαμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και είμαστε βέβαιοι, μιας και τα πρώτα εργοτάξια έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία δημοπράτησης με τη μεγάλη σύμβαση από τα Χανιά έως και το Ηράκλειο, το έργο αυτό θα προχωρήσει, θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα μπορείτε όλοι να κινείστε με ασφάλεια. Και δεν θα έχουμε τόσους άδικους θανάτους στους δρόμους του νησιού μας και αυτό ακόμα είναι μία προσωπική μου δέσμευση.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια να έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση που θα μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά που σας μίλησα» είπε ακόμη σημειώνοντας πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Και αυτή η σταθερή κυβέρνηση, όπως είπε, είναι προϋπόθεση ευημερίας διότι το τελευταίο που θα θέλαμε θα ήταν να υπάρχει μία κυβέρνηση με ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ακόμη ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα, ενώ σημείωσε ότι θα βρεθεί χρόνος για να γίνει μία μεγάλη γιορτή στον Ψηλορείτη, και αναφέρθηκε και σε ένα άρθρο των New York Times όπου αναδεικνύει τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κανείς στην Κρήτη και τον Ψηλορείτη και σημειώνει πως αποτελεί τον καλύτερο τουριστικό προορισμό την άνοιξη.

Αυτά τα 4 χρόνια σκύψαμε πάνω στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών για να δώσουμε λύσεις. Κρατήσαμε την κοινωνία όρθια εν μέσω μεγάλων κρίσεων. Με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας θα συνεχίσουμε στην πορεία της ανάπτυξης και της προκοπής! https://t.co/WYK36xmHPy pic.twitter.com/EJNF5u2K9I — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 31, 2023





