Μητσοτάκης: Είμαστε νικητές, αλλά όχι αλαζόνες

Σκληρή κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Τι είπε για την αυτοδυναμία, την κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων και το τηλεφώνημα του στον Ερντογάν.

«Σας ευχαριστώ που πετύχατε αυτό που κάποιοι θεωρούσαν αδύνατον, να γίνει το Ηράκλειο γαλάζιο. Σας ευχαριστώ που κάνατε όλη την Κρήτη γαλάζια. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για μένα προσωπικά», τόνισε από το Ηράκλειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στείλαμε και από εδώ την Κρήτη ένα ισχυρό μήνυμα στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ένα μήνυμα συνέχειας, ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται στον δρόμο της σταθερότητας και στον δρόμο της προκοπής», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είπε πως έβλεπε στα μάτια των πολιτών ότι αναζητούσαν μια διαφορετική πολιτική, μακριά από τις τοξικότητες, τις χυδαιότητες, τους διχασμούς του παρελθόντος.

«Σε αυτές τις εκλογές νίκησαν αυτοί που βλέπουν την Ελλάδα φωτεινή και ενωμένη και ηττήθηκαν αυτοί που τη βλέπουν σκοτεινή και διχασμένη. Νίκησαν αυτοί που σας μίλησαν τη γλώσσα της αλήθειας, αυτοί που δεν κρύφτηκαν στις δυσκολίες, αυτοί που σας μίλησαν τεκμηριωμένα, αυτοί που παρουσίασαν ένα πρόγραμμα συγκροτημένο για την επόμενη μέρα της χώρας. Και ηττήθηκαν αυτοί που επανήλθαν στα γνωστά τους ψέματα και στα παραμύθια, τα οποία δοκιμάσαμε, τα απορρίψαμε και τα ξαναπορρίψαμε. Και τους συνέτριψε ο ελληνικός λαός», σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Και συνέχισε: «Ποτέ κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει υποστεί τέτοια ήττα, όπως αυτή που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και τώρα, μετά τις εκλογές, δεν έμαθαν τίποτα απολύτως. Τους φταίνε τα συστημικά μέσα που, λέει, διαστρέβλωσαν τις απόψεις τους. Λες και δεν ακούσαμε καλά τι μας είπε ο κ. Κατρούγκαλος, για το πώς θέλει να τσακίσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα τους φταίνε εκτός από τους ίδιους. Ο ίδιος τους ο εαυτός ήταν το πρόβλημα. Δεν άλλαξαν, δεν ξέχασαν τίποτα, δεν έμαθαν τίποτα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όλη η Ελλάδα έγινε μπλε και θα παραμείνει μπλε ενώ αναφέρθηκε στα υψηλά ποσοστά της ΝΔ ατους νέους και στις λαϊκές συνοικίες. «21 Μαΐου πετύχαμε μια μεγάλη νίκη, αλλά η νίκη αυτή είναι ημιτελής. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ της 25ης Ιουνίου. Τότε θα έχει τελειώσει η δουλειά μας. Όταν είχα έρθει και σας είχα μιλήσει στο Ηράκλειο, πριν από λίγες εβδομάδες, σας είχα προειδοποιήσει για την «βόμβα» της απλής αναλογικής. Τώρα αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς εννοούσα», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως αν στις πρόσφατες εκλογές ίσχυε ο εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής, σήμερα ήδη θα είχαμε κυβέρνηση ισχυρή, με απόλυτη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτό, λοιπόν, το οποίο κάποιοι δεν μας επέτρεψαν να το πετύχουμε, επειδή έπαιξαν με τον εκλογικό νόμο, θα το πετύχουμε στις 25 Ιουνίου, για μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας, με αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κανέναν εφησυχασμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην επόμενη Βουλή ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα από πέντε κόμματα. Όσο περισσότερα κόμματα μπαίνουν στην Βουλή, τόσο ανεβαίνει ο πήχης της αυτοδυναμίας, τόσο πιο απαραίτητο είναι όχι απλά να φτάσουμε το ποσοστό το οποίο πετύχαμε στις εκλογές αλλά να το ξεπεράσουμε. Και αυτός είναι ο στόχος που θέτουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο να έρθουν να μας ψηφίσουν όσες και όσοι ήρθαν σε αυτή την κάλπη αλλά και ενδεχομένως οι καινούργιοι που μας εμπιστεύθηκαν στην κάλπη να καταλάβουν να αντιληφθούν ότι σήμερα ουσιαστικά στη χώρα δεν υπάρχει άλλη πρόταση επί της ουσίας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Μόνο η Νέα Δημοκρατία όχι απλά έχει σχέδιο αλλά έχει και τη βούληση και τη θέληση να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Διότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό το οποίο λαμβάνουμε, τόσο μεγαλύτερο το βάρος στους ώμους μας. Η ευθύνη είναι βαριά όταν ο ελληνικός λαός σε εμπιστεύεται με ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό. Όλοι οι άλλοι κρύβονται. Ο κ. Ανδρουλάκης μας είπε ότι και 149 βουλευτές να έχει η Νέα Δημοκρατία, εμένα δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω, με ενδιαφέρει να μείνω στην αντιπολίτευση. Του λέω, πολύ καλά κάνεις. Μείνε στην αντιπολίτευση λοιπόν, να τσακώνεσαι μαζί με τον Τσίπρα, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία της αντιπολίτευσης και άσε μας εμάς να κάνουμε τη δουλειά. Γιατί στις εκλογές αυτές δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση. Για κυβέρνηση ψηφίζουμε. Σε κάθε εκλογή ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από όλα μας τα στελέχη, από τους εκλεγμένους βουλευτές, αλλά και απ' όλους τους καταπληκτικούς υποψηφίους μας, αυτή τη φορά απαλλαγμένοι από το άγχος το σταυρού, να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για έναν στόχο: 25 Ιουνίου η χώρα να έχει ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιο απαραίτητη σήμερα παρά ποτέ».

«Θέλω να τονίσω ότι εδώ δεν μιλάμε για ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου το σκορ του πρώτου αγώνα μετράει στη ρεβάνς. Το σκορ του πρώτου αγώνα μας δίνει χαρά και ικανοποίηση, αλλά δεν μετράει στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή και πρέπει οι κάλπες, οι οποίες θα είναι άδειες εκείνο το πρωί, το βράδυ να γεμίσουν με πολλά εκατομμύρια ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θα τον πετύχουμε το στόχο μας. Θα τον πετύχουμε γιατί τώρα, ναι, έχουμε τον αέρα στα πανιά μας. Ξέρουμε ότι είμαστε νικητές, αλλά νικητές, όχι αλαζόνες. Προσέξτε: όχι αλαζόνες. Όπως σας είπα, αν ένα αίσθημα πρέπει να μας γεμίζει σήμερα είναι η ευθύνη της διακυβέρνησης σε δύσκολες συνθήκες. Και αν επιμένω, φίλες και φίλοι, για την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα, είναι ακριβώς επειδή ξέρω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Βλέπετε ότι οι απειλές καραδοκούν από το πουθενά. Τις τελευταίες δύο μέρες για πρώτη φορά δεχθήκαμε κυβερνοεπίθεση ως χώρα, τέτοιας έκτασης η οποία μας προβλημάτισε για τη διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων. Και στο παρελθόν είχαμε δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις, τις είχαμε αποκρούσει. Είναι μία μόνο ένδειξη, όμως, του πόσο δύσκολος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και το πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα σταθερό και στιβαρό χέρι στο τιμόνι της χώρας».

Επιπλέον αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του και να του πει ότι προσβλέπει και προσδοκά μία νέα περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Ξέρετε ότι η χώρα μας πάντα είναι διατεθειμένη να τείνει χείρα φιλίας προς την Τουρκία, χωρίς όμως ποτέ να υπονομεύσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσω με την Τουρκία, είναι εκτός ατζέντας. Κι ελπίζω ότι το κλίμα με την Τουρκία θα βελτιωθεί, αλλά δεν μπορεί κανείς να μας εγγυηθεί ότι θα είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί μόνο εγώ ξέρω τέσσερα χρόνια πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούμε με την Τουρκία και τι αγώνα έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε σήμερα σε μία θέση ισχύος απέναντι σε μία χώρα η οποία έχει μία αναθεωρητική στρατηγική απέναντι στην πατρίδα μας», επισήμανε και τόνισε πως γι' αυτό και η σταθερή κυβέρνηση είναι προϋπόθεση, για να μπορούμε όλοι μας να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια.

Γιατί δεν φαντάζομαι ότι σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι μας λένε -προσέξτε είναι το νέο επιχείρημα αυτό που ακούω- δεν θέλουμε παντοδυναμία Μητσοτάκη. Το ακούω να το λέει το ΠΑΣΟΚ.

Συγγνώμη, τρεις φορές το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με παραπάνω από 40%. Δεν θυμάμαι κανέναν να ισχυρίζεται το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτούς που μιλούν για παντοδυναμία Μητσοτάκη τους απαντώ: παντοδύναμος είναι ο ελληνικός λαός και αυτού τη βούληση σεβόμαστε. Και αν μας δώσει ένα ισχυρό ποσοστό θα είναι γιατί αυτός το επιθυμεί και αυτός το θέλει και αυτός έχει πειστεί τελικά για την ανάγκη μίας ισχυρής αυτοδύναμης κυβέρνησης», ανέφερε.

Είπε επιπλέον ότι το ευφυολόγημα της απλής αναλογικής κατέρρευσε και πως όσοι μιλούσαν για απλή αναλογική τσακώνονταν μεταξύ τους.

«Και τελικά η μόνη λύση για τη χώρα μας είναι μία ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όμως, προσέξτε, και νομίζω ότι αυτό εδώ στο Ηράκλειο έχει μια ξεχωριστή αξία: η Νέα Δημοκρατία, της οποίας εγώ έχω την τιμή να ηγούμαι είναι μία νέα Νέα Δημοκρατία. Είναι μία Νέα Δημοκρατία η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά και αυτό είναι πιστεύω που επέτρεψε σε πολλούς από σας που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, που ενδεχομένως να ψηφίζατε άλλα κόμματα, σήμερα να έχετε συνταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη», πρόσθεσε δηλώνοντας πως η σταθερή κυβέρνηση για την επόμενη μέρα είναι προϋπόθεση όχι μόνο για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ως προς τις γεωπολιτικές προκλήσεις, «αλλά για να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά την οποία ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι οι πολίτες επιβράβευσαν τη ΝΔ και την ψήφισαν κυρίως γι' αυτά τα οποία θα κάνει από εδώ και στο εξής.

«Το πρόγραμμά μας έχει μεγάλη σημασία για εμένα, κυρίως η συνέχιση μιας πορείας οικονομικής ανάταξης και οικονομικής ευημερίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, βλέπουμε τους καρπούς από αυτή τη νέα ανάπτυξη η οποία έρχεται στη χώρα μας.

Θυμηθείτε αυτό το οποίο σας λέω: οι καλύτερες μέρες για την Κρήτη μας είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας. Το πιστεύω ακράδαντα. Δείτε, ήδη, το πόσο καλά πηγαίνει ο τουρισμός μας. Ο τουρισμός σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς. Θέλω να θυμίσω, ότι η κλαδική σύμβαση η οποία υπεγράφη εδώ από τους ξενοδόχους και ξενοδοχοϋπαλλήλους της Κρήτης δίνει πολύ καλύτερες απολαβές από τον κατώτατο μισθό για τα νέα παιδιά που δουλεύουν στα ξενοδοχεία μας και στον κλάδο του τουρισμού», ανέφερε και επανέλαβε τη δέσμευση του για αύξηση των μισθών αλλά και για τα μεγάλα έργα στην Κρήτη.

«Αν κάτι αποδείξαμε αυτή την τετραετία, είναι ότι εμείς είμαστε η πλατιά λαϊκή παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν έχουμε ταξικό πρόσημο. Εμείς -και νομίζω ότι αυτό έχει μια μεγάλη αξία να το λέμε εδώ, στην πατρίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου- είμαστε τελικά οι συνεχιστές της μεγάλης φιλελεύθερης προοδευτικής παρακαταθήκης της Κρήτης. Όχι κάποιοι οι οποίοι την καπηλεύτηκαν -έξυπνα, πρέπει να πω, και αποτελεσματικά για αρκετές δεκαετίες. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η Κρήτη επιστρέφει τελικά στην πολιτική της κοίτη. Στην κοίτη του μεγάλου προοδευτικού φιλελευθερισμού, που εκφράζεται σήμερα από τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία», συνέχισε.

Και συμπλήρωσε: «Θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να μας βοηθήσετε να το κάνουμε πράξη. Ξέρουμε πώς να κυβερνάμε τη χώρα αποτελεσματικά. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Είμαστε όλοι πιο έμπειροι και εγώ ο ίδιος ξέρω πολλά περισσότερα σήμερα σε σχέση με αυτά που ήξερα το 2019. Είμαστε έτοιμοι την επομένη των εκλογών, στις 26 Ιουνίου, να σηκώσουμε και πάλι τα μανίκια και να δουλέψουμε προς όφελος όλων σας. Αλλά για να γίνει αυτό πράξη -θα το ξαναπώ- χρειαζόμαστε το βράδυ της 25ης Ιουνίου να υπάρχει ένας μόνο μεγάλος νικητής, όπως υπήρχε και την 21η Μαΐου, και αυτός δεν είναι άλλος από την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω, λοιπόν, και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι για εμένα η αγάπη σας, η εμπιστοσύνη σας, ειδικά αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, ειδικά αυτό το οποίο έγινε στο Ηράκλειο, έχει μια ξεχωριστή σημασία. Σήμερα η δική σας παρουσία, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών, μίλησε στην καρδιά μου. Και γι' αυτό θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Πάμε, λοιπόν, μαζί για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, να πανηγυρίσουμε μαζί στις 25 Ιουνίου. Ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά, για τη Νέα Δημοκρατία πρωταθλήτρια, για την Κρήτη πρωταθλήτρια, για την Κρήτη πάντα γαλάζια, σε μία Ελλάδα μόνο γαλάζια».

