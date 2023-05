Οικονομία

Εκλογές: Fake news, νέοι φόροι, ΕΝΦΙΑ και “Βαβέλ” από δηλώσεις στελεχών

“Φουντώνει“ η κόντρα για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Επίθεση Σκέρτσου σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αλαλούμ από δηλώσεις στελεχών για την επιβολή νεών και την αύξηση υφιστάμενων φόρων.

Ισχυρή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου για να επιταχυνθούν οι αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, προέκρινε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, 'Ακης Σκέρτσος. Κατηγόρησε, μάλιστα, τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΠΑΣΟΚ για τη διασπορά 10 fake news, ώστε να προκληθεί σύγχυση στην κοινή γνώμη, αλλά και για κρυφή ατζέντα επιβολής νέων φόρων, επικαλούμενος τις επίσημες τοποθετήσεις στελεχών τους τις τελευταίες ώρες και ημέρες (δείτε αναλυτικά στην συνέχεια του άρθρου).

Σε ό,τι αφορά ανάρτηση του υποψηφίου βουλευτή του κόμματος, Γρηγόρη Ψαριανού, ο κ. Σκέρτσος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του καταδικαστέες, γνωστοποίησε ότι ο κ. Ψαριανός κλήθηκε για να δώσει εξηγήσεις και πως το θέμα θεωρείται λήξαν.

Ερωτηθείς σχετικώς, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε πως τηλεμαχία πραγματοποιήθηκε προ των εκλογών της 21ης Μαΐου, όπου και όπως είπε κατεδείχθη χάος τόσο σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, όσο και στην αναζήτηση συναινέσεων.

Όπως είπε χαρακτηρτιστικά ο Άκης Σκέρτσος: "Θα σας φέρω 10 παραδείγματα από το τσουνάμι των fake news των τελευταίων 24ωρων, είναι αναγκαίο ώστε μετά να περάσουμε στη θετική ατζέντα της ΝΔ.



FAKE NEWS 1: "Ψηφιακό φιάσκο της απελθούσας κυβέρνησης η κυβερνο- -επίθεση στο σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων/Κίνδυνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το επιτελικό κράτος είναι επιτελικό χάος" λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Το σύστημα δέχθηκε πρωτόγνωρη επίθεση. Λύγισε αλλά δεν έπεσε. Γι αυτό οι γονείς, οι μαθητές πρωτίστως και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Είμαστε δίπλα τους, λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα, προφανώς λυπούμαστε για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί αυτές τις δύο μέρες. Από τον αντιπολιτευτικό οίστρο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φουσκώνουν ασύμμετρα το πρόβλημα. Σαν να χαίρονται σχεδόν για την ταλαιπωρία!

Και τώρα τα στοιχεία: Είναι ιστορικά η πιο σοβαρή και μεγάλη κυβερνο-επίθεση που έχει δεχθεί ελληνικός δημόσιος κυβερνητικός οργανισμός. Μετρήθηκαν τουλάχιστον 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρες απ όλο τον κόσμο με στόχο την Τράπεζα Θεμάτων. Δεν προήλθαν από μία πηγή, ουσιαστικά πρόκειται για οργανωμένο κυβερνοέγκλημα με κόστος που υπολογίζεται στις 200.000 ευρώ και για το οποίο υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση ώστε να γίνει η αναγκαία έρευνα. Στις 29/5 η επίθεση αναχαιτίστηκε στις 9 το πρωί και σε 9 στα 10 σχολεία λειτούργησε κανονικά το σύστημα. Στις 30/5 (χθες) αν και η κυβερνοεπίθεση ήταν πολύ πιο έντονη, αναχαιτίστηκε νωρίτερα στις 08:00 το πρωί και σταδιακά μαθητές και καθηγητές πήραν τα θέματα. Είναι προφανές από το μέγεθός της ότι ήταν μια συντονισμένη κυβερνο-επίθεση. Κάποιοι νομίζουν πως είμαστε πιο ευάλωτοι επειδή υπάρχει μεταβατική υπηρεσιακή κυβέρνηση . Κι αν αιφνιδιάζουν τελικά δεν καταφέρνουν να πετυχαίνουν τον στόχο τους ακριβώς γιατί υπάρχει ψηφιακό κράτος με συνέχεια.

Σε κάθε περίπτωση ήταν μια επίθεση προς τις ίδιες τις οικογένειες και τους μαθητές και σε αυτό πρέπει να σταθούμε όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα και όχι να υποδαυλίζουμε την αγωνία τους όπως κάνει η αντιπολίτευση υπονοώντας εμμέσως ή και λέγοντας ευθέως ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλουμε να καθησυχάσουμε τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς ότι η λειτουργία των Πανελληνίων εξετάσεων είναι απολύτως διασφαλισμένη. "Τρέχει" σε ένα διαφορετικό, πολλαπλώς εγγυημένο ως προς τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας σύστημα και σε κάθε περίπτωση -γνωρίζουμε -ότι η υπηρεσιακή Κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και φυσικά δεν θα υπάρξει και κανένα ζήτημα συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις για οποιοδήποτε μαθητή αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα αυτές τις δύο μέρες.

Να προσθέσω το εξής:

Τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας είναι ένας παγκόσμιος πονοκέφαλος, όπως ακριβώς και η εγκληματικότητα στην καθημερινή ζωή. Σε κάθε χώρα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες επιθέσεις, μαθαίνονται οι ελάχιστες που πετυχαίνουν. Στην Ελλάδα έχουμε μείνει αρκετά πίσω, διαχρονικά. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα, καθημερινά διαχειριζόμασταν κυβερνο-επιθέσεις κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας της κυβέρνησης μας- όχι όμως τέτοιου μεγέθους και έκτασης- καθημερινά αποτρέπονταν και δεν μαθαίνονταν, επειδή γινόταν η διαχείριση στην πηγή του προβλήματος. Για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος ακόμη πιο γρήγορα, η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει, έχουμε εξασφαλίσει και διασφαλίσει 100 εκατομμύρια ευρώ δημόσιες επενδύσεις για την αναβάθμιση των συστημάτων κυβερνοασφάλειας όλων των κρίσιμων υποδομών και οργανισμών του κράτους, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι έργα και επενδύσεις τα οποία τρέχουν ήδη αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

FAKE NEWS 2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι "Μένουν χωρίς περίθαλψη 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω οφειλών"

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: ΠΡΩΤΑ και ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Όσοι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, λόγω χρεών,δεν μένουν ακάλυπτοι, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξακολουθούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε συνταγογράφηση , πλήρη πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ. Δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από ιδιωτικές δομές με τις οποίες συνεργάζεται ο ΕΟΠΥΥ. Ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΡΙΖΑ: Ψήφισε πέρυσι, το 2022, την ευνοϊκή ρύθμιση της κυβέρνησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναλυτικά:

Το Μάρτιο του 2022 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ψηφίστηκε η ευνοϊκή ρύθμιση για την χορήγηση ασφαλιστικής και υγειονομικής κάλυψης των μη ασφαλιστικά ενήμερων ελεύθερων επαγγελματιών, ρύθμιση την οποία τότε είχε υπερψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ρύθμιση προέβλεπε παράταση τριών μηνών (έως τέλη Μαΐου) και ελάχιστη χαμηλή εξόφληση οφειλών- όχι του συνόλου των οφειλών- προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφαλιστική ικανότητα. Ακριβώς το ίδιο μέτρο ανανεώθηκε και φέτος, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή απείχε -για άλλους λόγους- από τη Βουλή δεν την ψήφισε. Να ξαναθυμίσουμε ότι η προηγούμενη ρύθμιση που υπερψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ αυστηρότερη καθώς προέβλεπε πλήρη και όχι μερική εξόφληση οφειλών. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΕΜΑ : Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να συγκαλύψει την κρυφή ατζέντα Κατρουγκαλου για οριζόντια αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, επιχειρεί να παρουσιάσει ως γενικευμένο πρόβλημα σχεδόν όλων των ελεύθερων επαγγελματιών ένα ειδικότερο ζήτημα για το οποίο έχει ήδη δοθεί ευνοϊκή ρύθμιση την οποία επαναλαμβάνουμε ότι υπερψήφισε!





FAKE NEWS 3: Το ΠΑΣΟΚ -μιμούμενο τον ΣΥΡΙΖΑ- ισχυρίζεται ότι "την τελευταία 4ετία μειώθηκαν οι πραγματικοί μισθοί κατά 7,4% σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ"

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: ΠΡΩΤΑ και ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Οι μισθοί αυξήθηκαν δεν μειώθηκαν. Περισσότερο από 20% για την τετραετία στον κατώτατο μισθό, υπερκαλύπτοντας τον υψηλό πληθωρισμό που όμως μέχρι το τέλος του 2023 θα αγγίξει το 15%. Η έκθεση του ΟΟΣΑ: Έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Όχι τον Απρίλιο του 2023. 'Αρα δεν περιείχε την αύξηση κατώτατου μισθού κατά 20%, ούτε τις έκτακτες ενισχύσεις νοικοκυριών για την ενεργειακή και πληθωριστική ακρίβεια. Ανεπίκαιρα στοιχεία, ξεπερασμένα!

Πιο αναλυτικά

Τα πιο επίκαιρα στοιχεία είναι :τα δυο επίσημα δελτία της ΕΛΣΤΑΤ (τον Μάρτιο και το Μάιο του 2023) που καταγράφουν με πραγματικά δεδομένα και όχι εκτιμήσεις μείωση του κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα κατά 2 μονάδες και σημαντική ενίσχυση των εισοδημάτων. Επίσης η έκθεση της ΤτΕ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στα μέσα Μαΐου που αναφέρεται σαφώς σε ενίσχυση των εισοδημάτων στη Ελλάδα. Για την έκθεση του ΟΟΣΑ: Η συγκεκριμένη έκθεση συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2022 με εκτιμήσεις - επαναλαμβάνω ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ- και όχι με πραγματικά δεδομένα, χωρίς τα πραγματικά δεδομένα των μισθών. Δεν είχε συμπεριλάβει την τρίτη και μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού ούτε και τα πραγματικά εισοδήματα του 2022 . Θυμίζω ότι σωρευτικά από τα 650 ευρώ που παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό το 2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε επίθεση των ημερών μας στα 780 ευρώ. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 20% αύξηση . Η έκθεση του ΟΟΣΑ δεν είχε λάβει επίσης υπόψη τις έκτακτες ενισχύσεις στο εισόδημα για την ενεργειακή και την πληθωριστική κρίση ούτε τα έκτακτα επιδόματα που δόθηκαν.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΕΜΑ : Το ΠΑΣΟΚ παίρνει την σημαία ευκαιρίας, που ύψωσε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Υπερακοντίζει για να τον πλησιάσει σε ψήφους. Να θυμίσουμε στους διεκδικητές των πρωτείων της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι οι μισθοί αυξάνονται με έναν τρόπο, όπως ήδη αποδείξαμε και λειτουργεί την τετραετία 2019-2023: με σταθερούς και φιλικούς για την ανάπτυξη φορολογικούς συντελεστές στο κεφάλαιο και την εργασία, διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ και των επενδύσεων από ΕΕ, ταχύτερη μείωση ανεργίας από ΕΕ. Όχι με ένα νόμο, όχι ένα άρθρο! Κι ότι η ΝΔ πρώτευσε σε ψήφους στις λαϊκές γειτονιές που μαστίζονται από ανεργία και τις νεότερες ηλικίες!

FAKE NEWS 4: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ διατείνονται ότι "αρκεί να μειώσουν τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ΕΦΚ στα καύσιμα για να βρουν τους πόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα τους"

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Αυτές οι μειώσεις σημαίνουν 3.5 δις επιπλέον άμεσους φόρους όπως ομολόγησε και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν διέψευσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ , σήμερα το πρωί σε εκπομπή του ΣΚΑΙ.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα που επικαλούνται κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κοστίζει άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Απλή πρόσθεση , σύνολο 3,5 δις. Όμως λεφτόδενδρο δεν υπάρχει. Ο προϋπολογισμός του 2022 έκλεισε οριακά πλεονασματικός. Δεν υπάρχει κάποιο απόθεμα, δηλαδή, από το οποίο να αντλήσουν χρήματα, για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις μειώσεις. Συνεπώς, θα επιβάλλουν 3, 5 δις φορολογία. Απλή , κοινή λογική. Που πάνε σήμερα αυτά τα 3.5 δις; Χρηματοδοτούν συντάξεις και μόνιμες δαπάνες σε παιδεία, υγεία ασφάλεια. Όταν λοιπόν λένε ότι θα κόψουν κατά 50% τους συντελεστές, ή θα μειώσουν κοινωνικές δαπάνες ή θα αυξήσουν φόρους.

Δυστυχώς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται παρακολούθημα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ίσως χειρότερο από το πρόγραμμα Τσίπρα των 83 δισ. διότι δεν μπορεί καν να κοστολογηθεί εύκολα. Περιέχει κυρίως μόνο ευχές. Δεν έχει κανένα μετρήσιμο και εξειδικευμένο μέτρο το οποίο να μπορεί να κοστολογηθεί. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την άσκηση-όπως και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ- και βρήκαμε ότι στοιχίζει κοντά στα 10 με 12 δισ ετησίως, δηλαδή κατά στα 45 δις την τετραετία, με πάρα πολλά κενά όμως και ερωτηματικά σε μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία εξειδίκευση αλλά ούτε και προφανή πηγή χρηματοδότησης.

Για παράδειγμα λέει ότι θα μειώσει τους φόρους και τις εισφορές στην εργασία. Δε λέει ούτε πόσο θα μειωθούν, ούτε σε ποιες κατηγορίες, ούτε σε ποιους φόρους. Αυτό αποτελεί υπεύθυνη πολιτική; Ρωτάμε ευθέως το ΠΑΣΟΚ και το προκαλούμε να μας πει:

Πως θα χρηματοδοτήσει την αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων κατά 10% που κοστίζει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του κράτους 1,3 δισ ευρώ; Πως θα χρηματοδοτήσει την αύξηση δαπανών στο ΕΣΥ στο 7,5% του ΑΕΠ που κοστίζει 4,7 δις ευρώ; Πως θα χρηματοδοτήσει την επαναφορά του ΕΚΑΣ που κοστίζει 600 εκ ευρώ και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που κοστίζει 1,1 δις ευρώ; Πως θα χρηματοδοτήσει το κούρεμα 30% στις ρυθμίσεις εφορίας που κοστίζει 1,2 δις ευρώ; Πως θα χρηματοδοτήσει το μηνιαίο επίδομα παιδιού 200 ευρώ που κοστίζει 306 εκ ευρώ; Πως θα χρηματοδοτήσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα που όπως προανέφερα, κοστίζουν 3,5 δις ευρώ;

Μόνον αυτά κοστίζουν περίπου 12 δις ευρώ ετησίως. Χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε μέτρα που δεν μπορούν να κοστολογηθούν διότι παραμένουν στη σφαίρα της ασάφειας, όπως οι 150.000 νέες κατοικίες ή η μείωση φόρων και εισφορών στην εργασία.Για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θα φορολογήσει ξανά τις οικογένειες και τα παιδιά τους με τις γονικές παροχές και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κερδοφορία και δίνουν μερίσματα. Στην καλύτερη περίπτωση να μαζέψει 100 εκ ευρώ. Του λείπουν όμως περίπου άλλα 11,9 δις ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί λοιπόν να αλιεύσει από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύει όμως να γίνει το ίδιο ένας φθαρμένο προϊόν όταν υιοθετεί την ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τελικά δεν καταθέτει μία υπεύθυνη πολιτική και οικονομική πρόταση. Και οι πολίτες έδειξαν τι θέλουν . Θέλουν άλλου τύπου πολιτική, με περισσότερη συνέπεια, περισσότερο τεκμηρίωση, περισσότερη σαφήνεια. Η αστάθεια είναι που δημιουργεί φόβο, όχι η σαφήνεια. Δεν αποτελεί συντηρητικοποίηση της κοινωνίας το στοιχειώδες αίτημα των πολιτών να έχουν μια προβλεψιμότητα για να μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους.

FAKE NEWS 5: Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζονται ότι "η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα όπως δήθεν προκύπτει από τις πρόσφατες συστάσεις της Κομισιόν και ετοιμάζει αυξήσεις στη φορολογία".

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Δεν υπάρχει καμία, μα καμία αύξηση φόρων, μόνο μειώσεις , συγκεκριμένες και κοστολογημένες στο πρόγραμμα μας. . Περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας 2023-2036. Συμφωνημένο με την ΕΕ, δημοσιοποιημένο, επίσημο. Ας το διαβάσουν.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα της ΝΔ είναι απολύτως ρεαλιστικό και απολύτως εναρμονισμένο με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης όπως διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα μέτρα έχουν συζητηθεί και έχουν συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Κομισιόν . Έχουμε δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια 2023-2026 στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος , αλλά με ενταγμένα και πλήρως κοστολογημένα όλα τα μέτρα της αύξησης των συντάξεων, της αύξησης των μισθών στο δημόσιο, της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, της επέκτασης του χρόνου επιδόματος μητρότητας από 4 σε 9 μήνες, της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος, ή της μείωσης στον ΕΝΦΙΑ κατά 10% που έχουμε ανακοινώσει. Αν κάνουν τον κόπο να διαβάσουν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2023-2026 θα δουν ότι το πλεόνασμα 2,5% δεν αποτελεί στόχο αλλά πρόβλεψη για την επίδοση της οικονομίας έως το 2026 στο βασικό σενάριο, χωρίς δηλαδή καμία αλλαγή πολιτικών "no policy change scenario", έτσι αναγράφεται στην Έκθεση. Ενώ ρητά αναφέρεται ότι σε αυτό το ποσό προστίθενται τα επιπλέον θετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν προεκλογικά.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΕΜΑ: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Κρυφή ατζέντα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ , την αποκάλυψαν ο κύριος Κατρουγκαλος και η κυρία Φωτίου . Αλλά έχει και το ΠΑΣΟΚ, την αποκάλυψαν οι «Μαρτυριάρηδες» Νο2 που είναι ο κ. Δουδωνής και η κα Χρονοπούλου -στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ.Ανδρουλάκη, υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τι μας είπαν;

ότι θα αυξήσουν το φόρο στα μερίσματα των επιχειρήσεων θα επιβάλλουν έκτακτη φορολόγηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και θα επαναφέρουν την φορολογία στις γονικές παροχές.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑ;

Τα δυο πρώτα είναι εξόχως προβληματικά διότι πατούν φρένο στην αύξηση ρεκόρ των ιδιωτικών επενδύσεων που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μείζον αναπτυξιακό ζητούμενο για να καλύψουμε το μακροχρόνιο επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, για να στηρίξουμε τους ανέργους, τους ευάλωτους του νέους. Πέρα όμως από την ανασφάλεια δικαίου και την αποθάρρυνση των επενδύσεων που προκαλούν οι αιφνίδιες αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές, τα μέτρα αυτά δείχνουν ότι η χάραξη της φορολογικής πολιτικής γίνεται με θεωρητικό, ιδεοληπτικό και επικίνδυνο τρόπο.

Να το εξηγήσουμε:

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης αποδεικνύουν ότι οι χαμηλότεροι συντελεστές φορολογίας μερισμάτων πέτυχαν τρία πράγματα: περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία λόγω υψηλότερης φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, περισσότερα κέρδη που επανεπενδυονται άρα περισσότερες ξένες και ελληνικές επενδύσεις και εν τέλει περισσότερες θέσεις εργασίας. Αν πιστέψουμε το δημοσιευμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που μιλάει αδιακρίτως για τριπλασιασμό του φόρου μερισμάτων τότε περίπου 110.000 κατ εξοχήν μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που δηλώνουν κέρδη και πιθανώς μοιράζουν μέρισμα πρέπει να ανησυχούν. Ακόμη κι αν πιστέψουμε την χθεσινή εκδοχή του κ. Μαντζου ότι το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που δηλώνουν κέρδη άνω των 50.000 ευρώ τότε και πάλι περίπου 34.000 επιχειρήσεις μπορεί να θίγονται.

ΚΑΙ Η ΑΔΙΚΙΑ : Με την πρόταση αυτή ΔΕΝ θίγονται οι ξένες επιχειρήσεις που στην πλειονότητα τους διανέμουν μερίσματα με τον χαμηλό συντελεστή του 5% που αποτελεί τον κανόνα στην πλειοψηφία των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης. 'Αρα τελικά με αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ευνοούνται οι ξένες επιχειρήσεις έναντι των Ελληνικών. Το κερασάκι; Συγκεκριμένα:

Για τις γονικές παροχές ακίνητης περιουσίας και την κατάργηση της φορολογίας 10% στις παροχές σε χρήμα, θα έπρεπε να γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ ότι τα έσοδα που εισέπραττε το ελληνικό δημόσιο με το προηγούμενο καθεστώς ήταν μετά βίας 26 εκ ευρώ ετησίως κρατώντας ταυτόχρονα καθηλωμένη τη μεταβίβαση ακινήτων και χρημάτων προς τις νεότερες γενιές για να μπορούν να ξεκινήσουν αυτόνομα τη ζωή τους. Γι αυτό το καταργήσαμε! Ήταν εμπόδιο, δεν ήταν δικαιοσύνη. Εμείς λέμε ότι η αναδιανομή περισσότερων ευκαιριών προς τους νέους για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από τις προηγούμενες γενιές αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας και υπηρετείται από πολλές πολιτικές μεταξύ των οποίων και η κατάργηση της φορολόγησης στις γονικές παροχές.

FAKE NEWS 6: Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι "θα μειώσει φόρους και θα αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες με τα 10 δις(!) από τις απευθείας δημόσιες αναθέσεις".

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. Επίσημα στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ : τα έτη 2020 έως 2022 δόθηκαν 6.7 δις σε απευθείας αναθέσεις ενώ με ανοιχτούς διαγωνισμούς δόθηκαν 18.5 δις. Τα 6.7 δις και όχι 10 όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ (ποσοστό 26.6% επί του συνόλου) αφορούν με μεγάλο βαθμό στην πανδημία. Μάσκες, εμβόλια σελφ τεστ κλπ.

ΤΟ ΨΕΜΑ : Δεν υπάρχουν 10 δις έσοδα στην οικονομία, χρησιμοποιήθηκαν έκτακτα 6.7 δις στην πανδημία.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Εμείς αναγνωρίζουμε ότι διαχρονικά υπάρχει όντως μια κακή πρακτική, άν θέλετε μια κατάχρηση των απευθείας δημοσίων αναθέσεων. Να θυμίσω ότι επίθεση ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφιστεί δεκάδες κυριολεκτικά ρυθμίσεις που νομιμοποιούσαν εξαιρέσεις αλλά και εκ των υστέρων δαπάνες για απευθείας αναθέσεις. Στην διετία 2018-2019 από σύνολο 10 δις απευθείας αναθέσεων μόλις τα 2.1 δόθηκαν με ανοιχτούς διαγωνισμούς. 'Αρα το ποσοστό απευθείας αναθέσεων φτάνει το 80%!!! 'Αρα 26% στην πανδημία έναντι 80% του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιο ευνοϊκή περίοδο, χωρίς παγκόσμιες κρίσεις

Ας επιμείνουμε λίγο σε αυτό: Οι απευθείας αναθέσεις των προηγούμενων χρόνων έγιναν στην πλειονότητα τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες υγειονομικής κρίσης, μεγάλων ελλείψεων και οξύτατου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες προμήθειας υγειονομικού υλικού πχ μάσκες, εξοπλισμό ΜΕΘ, εμβόλια, σελφ τεστ κλπ. Οι προμήθειες αυτών των υλικών έγιναν υπό πλήρη νομιμότητα και με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων διαχείρισης της πανδημίας. Πρόκειται κατά συνέπεια για ακραία μορφή λαϊκισμού και ανευθυνότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ -χωρίς να μας εκπλήσσει βεβαίως- να διαμηνύει ότι οι απευθείας αναθέσεις της πανδημίας θα είναι δήθεν το δημοσιονομικό αντίμετρο μέσω του οποίου θα χρηματοδοτήσει τις μειώσεις φόρων και τις αυξήσεις δαπανών. Σε κάθε περίπτωση, στο πρόγραμμα της ΝΔ υπάρχει η δέσμευση να δημιουργηθεί νέο πλαίσιο για τις αναθέσεις, να συσταθεί κεντρικός φορέας για τις δημόσιες προμήθειες, ώστε να περιορίσουμε δραστικά τις εξαιρέσεις και να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας αλλά και ταχύτερους χρόνους στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μέσω ψηφιακών διαφανών διαδικασιών και συμφωνιών πλαίσιο.

FAKE NEWS 7: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι δήθεν "έρχονται 700.000 πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας" και το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται από την πλευρά του ότι δήθεν " νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν προστατεύονται από επικείμενους μαζικούς πλειστηριασμούς"

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. Τα κόκκινα δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι 600.000 και από αυτά τα 300.000 είναι επιχειρηματικά , δεν αφορούν κατοικίες. Από τα 300.000, 8 στα 10 διεκπεραιώνονται με απευθείας διμερείς ρυθμίσεις. 'Αρα στην ζώνη κινδύνου βρίσκονται περίπου 50.000 δανειολήπτες για τους οποίους έχουμε μεριμνήσει να σταθούμε δίπλα τους με πολλά μέσα εργαλεία και πολιτικές.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το ιδιωτικό χρέος στην χωρά μας την τελευταία 4ετία έχει βελτιωθεί ποσοτικά και ποιοτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ,

τα πράσινα εξυπηρετούμενα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχουν αυξηθεί από 102 δισ σε 149 δις ευρώ

τα κόκκινα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί από το 2029 από 110 δις ευρώ σε 83 δις ευρώ το 2022..

Τα κόκκινα δάνεια των Τραπεζών χάρη στον "Ηρακλή" μειώθηκαν από 44% του χαρτοφυλακίου τους σε μονοψήφιο αριθμό και έτσι το τραπεζικό σύστημα συνολικά έχει καταφέρει να δανείσει την πραγματική οικονομία κατά 20 δισ ευρώ επιπρόσθετα έως το 2022, χάρη στην καλύτερη λειτουργία της οικονομίας και των τραπεζών. Για την κατηγορία των πραγματικά ευάλωτων δανειοληπτών υπάρχουν τρία εργαλεία:

απευθείας διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης. Έχουν ήδη γίνει 700.000 τέτοιες ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός που παρουσιάζει πλέον ένα ρυθμό επίτευξης ρυθμίσεων 700/μήνα και συνολικά έχει πετύχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ρυθμίσεων-διαγραφών χρεών άνω του 1,8 δις για πάνω από 5.400 δάνεια, σε σχέση με τα 2.200 δάνεια του εξωδικαστικού μηχανισμού επίθεση ΣΥΡΙΖΑ. Με το νόμο για τη δεύτερη ευκαιρία δώσαμε τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να απαλλαγούν από τα χρέη τους και σε ορίζοντα τριετίας ή και ενός χρόνου (εάν διαθέτουν ακίνητη περιουσία) να κάνουν καινούργια αρχή, να δραστηριοποιηθούν δηλαδή, εκ νέου, επιχειρηματικά, να βγουν από την παγίδα του χρέους. Ειδικά δε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, κανένα από αυτά δεν απειλείται με τον κίνδυνο απώλειας της 1ης κατοικίας, καθώς αμέσως με την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ευάλωτου και την ένταξη στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, ο Νόμος επιβάλλει την αναστολή κάθε ενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης και την παροχή ειδικής κρατικής επιδότησης αλλά και δυνατότητα παραμονής στην πρώτη κατοικία και ανάκτησης της πρώτης κατοικίας μετά από 12 χρόνια.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΕΜΑ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προστάτεψε την πρώτη κατοικία, κατάργησε το νόμο Κατσέλη τον Φεβρουάριο 2019, επέτρεψε τους πλειστηριασμούς και ευνόησε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Προσπαθεί να καθαρίσει το «λεκέ» με ένα ακόμη ψέμα.



FAKE NEWS 8: Η αντιπολίτευση λέει ότι "έχουμε 10 φορές μεγαλύτερο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών"

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Ναι, το 2022 ξοδέψαμε 6.5 δις ΕΚΤΑΚΤΑ λόγω ενεργειακής κρίσης και φυσικού αερίου. Οι τιμές του φ.α δεκαπλασιαστήκαν ! Ήδη οι τιμές έπεσαν, δεν πρόκειται για κάτι μόνιμο, το αντίθετο μάλιστα.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η Ελλάδα κατέγραψε το 2022 ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών 49% του ΑΕΠ της (έναντι 40% το 2019) ενώ το διευρυμένο έλλειμμα στο εμπορικό της ισοζύγιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες διεθνείς τιμές φυσικού αερίου το 2022 που στοίχισαν στη χώρα μας περίπου 6,5 δισ ευρώ επιπλέον σε σχέση με τις πάγιες δαπάνες ύψους 1 δισ ευρώ που διαχρονικά καταβάλαμε προ της ενεργειακής κρίσης για εισαγωγές φυσικού αερίου. Οι τιμές αυτές πλέον χάρη και στην ελληνική πρόταση για πλαφόν στο φυσικό αέριο αποκλιμακώνονται σημαντικά από τα τέλη του 2022 και μαζί τους μειώνονται και οι δαπάνες για αγορά εισαγόμενου φυσικού αερίου. Η εθνική στρατηγική μας για παραγωγή κατά 80% ηλεκτρικής ενέργειες από ΑΠΕ έως το 2027-2028 μαζί με την αξιοποίηση εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου μπορούν να μειώσουν σημαντικά το εμπορικό έλλειμμα.

FAKE NEWS 9: Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για "Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην ανεργία των νέων"

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα πράγματι παραμένει υψηλή, ουδείς το αρνείται, όμως η αλήθεια είναι πως χάρη στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μειώθηκε δραστικά την προηγούμενη τετραετία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, το ποσοστό των ανέργων νέων 15 έως 24 ετών διαμορφώθηκε στο 24,2% τον φετινό Μάρτιο, μειωμένο κατά 14 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, δηλαδή τον τελευταίο πλήρη μήνα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο 38,2%. Χάρη στη σταθερή βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά τη νεανική ανεργία, «πρωταθλήτρια» ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον η Ισπανία, η χώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ως υπόδειγμα φιλολαϊκών αποτελεσματικών πολιτικών. Το ποσοστό των νέων που αναζητούν αλλά δεν βρίσκουν εργασία στην ιβηρική χώρα μετρήθηκε στο 29,5% τον Μάρτιο και παραμένει «κολλημένο» στη ζώνη του 30% από το Καλοκαίρι του 2021.

Αντιθέτως, χάρη στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ βρήκαν δουλειά 130.000 άνεργοι εκ των οποίων το 60% είναι γυναίκες και το 40% νέοι 15-29 ετών. Το 55% των νέων εργαζόμενων ήταν εκτός Αττικής και κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, συνολικού ύψους 2 δισ ευρώ. Όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις παραβλέπει ή μηδενίζει η αντιπολίτευση. Δεν λέμε ότι λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας και ειδικά της ανεργίας των νέων, η Ελλάδα παραμένει η χώρα της ΕΕ με την χαμηλότερη απασχόληση σε αυτές τις κρίσιμες ομάδες του πληθυσμού. Γι αυτό πρέπει να εντείνουμε τις ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης των νέων -όπως είναι το "πρώτο ένσημο" - και των γυναικών και των νεαρών μαμάδων με δράσεις -όπως είναι η επέκταση του ολοήμερου σχολείου έως τις 17:30 και γι αυτό πρέπει να συνεχίσουμε αταλάντευτα την πολιτική των χαμηλών φόρων που θα προσελκύσουν επενδύσεις , νέες θέσεις εργασίας και καλυτέρα εισοδήματα.

FAKE NEWS 10: Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για στρατό "μετακλητών υπαλλήλων" την τετραετία Μητσοτάκη

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ Με νόμους του 2007, 2018 και 2020 προβλέπεται η πρόσληψη ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργατών στους Δήμους. Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2023 οι μετακλητοί υπάλληλοι εκτός ΟΤΑ ήταν 1.022 , στους ΟΤΑ 1.702 και οι επιστημονικοί συνεργάτες βουλευτών 572. Δηλαδή μόνο ένας στους τρεις μετακλητούς υπαλλήλους εργαζόταν στην κεντρική διοίκηση. Αριθμός σχεδόν ίσος και λίγο μικρότερος με εκείνο των απασχολούμενων μετακλητών επίθεση ΣΥΡΙΖΑ που σχεδόν στο σύνολο της διακυβέρνησής του απασχολούσε σταθερά πάνω από 1.000 μετακλητούς υπαλλήλους, αριθμός ο οποίος τον Νοέμβριο του 2018 ξεπέρασε τους 1.080.

Αυτά ήταν μόνο μερικά από fake news που εξαπέλυσαν μαζικά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες επιχειρώντας να πλήξουν τη ΝΔ, αλλά στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να εξηγούν γιατί οι πολίτες τους γύρισαν την πλάτη στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Οι δυο διεκδικητές των πρωτείων της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνουν και κάτι άλλο: απαξιώνουν και περιφρονούν τα εκλογικά αποτελέσματα της 21ης Μαΐου περιφέροντας ως φόβητρο το «σκιάχτρο» μιας κάποιας «παντοδυναμίας» Μητσοτάκη. Περίπου ταυτίζουν με δημοκρατική εκτροπή την πλειοψηφική -δια της κάλπης- έκφραση των πολιτών που οδηγεί σε ασφαλή αυτοδυναμία και κυβερνητική σταθερότητα, σε μεγάλες και γενναίες μεταρρυθμίσεις που κάνουν καλύτερη και πιο δίκαιη τη χώρα μας".

Τσαπανίδου: Έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη επιχειρήσεων στις πρώτες 50 ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ

Στην προαναγγελία επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων στις πρώτες 50 ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αν επικρατήσει στις εκλογές του Ιουνίου προχώρησε η εκπρόσωπος του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ενώ για την πρόβλεψη στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για φορολογία έως 15% στα μερίσματα είπε ότι συντελεστής του 15% υπάρχει, εντούτοις είπε ότι «δεν αποτελεί προτεραιότητα».

Σε δήλωση της αργότερα, η κ. Τσαπανίδου ανέφερε «Το 2022, οι ισολογισμοί μόνο των εταιρειών ενέργειας και διύλισης κατέγραψαν υπερκέρδη πάνω από έξι δισεκατομμύρια. Το μέσο νοικοκυριό όμως δεν μπορούσε να βγάλει το μήνα από την ακρίβεια και τη λεηλασία του εισοδήματος. Σε όλη την Ευρώπη υπήρξε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Στην Ελλάδα υπήρξε ασυλία στα υπερκέρδη και αποδυνάμωση των νοικοκυριών μέσω του υψηλού ΦΠΑ. Αυτή είναι η αισχροκέρδεια του κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η ΝΔ υπόσχεται διεύρυνση της λεηλασίας του εισοδήματος και της περιουσίας μισθωτών και μικρομεσαίων και φοροασυλία στους λίγους και ισχυρούς φίλους της. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα της κάλπης στις 25 Ιουνίου».

Ο Παραστατίδης, ο ΕΝΦΙΑ και η «μονταζιέρα»

Την μονιμοποίηση του ΕΝΦΙΑ προανήγγειλε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης, ο οποίος μιλώντας στο OPEN είπε «Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον λόγο, άμεσων και έμμεσων φόρων, γιατί αυτοί πλήττουν, τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα».

Ερωτηθείς για φόρους όπως ο ΈΝΦΙΑ είπε «Βεβαίως, αυτοί πρέπει να ενισχυθούν, για να γίνει η αναδιανομή και αυτό που πρέπει να γίνει, είναι μειωθούν οι έμμεσοι φόροι. Οι άμεσοι φόροι, οι οποίοι αφορούν στο φόρο γονικής κληρονομιάς, στο φόρο ακίνητης περιουσίας, αυτός είναι ο ΈΝΦΙΑ, είναι φόροι που ουσιαστικά αφορούν τους έχοντες, αυτοί είναι φόροι, οι οποίοι θα πρέπει να κρατηθούν, και οι φόροι οι οποίοι θα πρέπει να μειωθούν είναι οι έμμεσοι φόροι».

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει στο πρόγραμμά μας αύξηση του ΕΝΦΙΑ

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πουθενά στο πρόγραμμα του δεν μιλά για αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Θέση μας είναι η προοδευτική του μείωση. Με προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύναμων Ελλήνων και της μεσαίας τάξης. Όπως άλλωστε προτείνουμε για τους φόρους, που κυρίως πλήττουν τη μεσαία τάξη και τους ευάλωτους όπως είναι η μείωση έμμεσων φόρων, η μείωση φόρων στη μισθωτή εργασία και η μείωση φόρων στις οικογένειες με παιδιά», σπεύδει να τονίσει το ΠΑΣΟΚ, ενώ με ανάρτηση στο Facebook ο Στέφανος Παραστατίδης κάνει λόγο για "μονταζιέρα".

Μόλις χθες, ο υποψήφιος στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, είπε ότι το κόμμα του θα προχωρήσει σε φορολόγηση 15% των μερισμάτων των επιχειρήσεων από 100.000 ευρώ και πάνω, με τον Θοδωρή Σκαλακάκη της ΝΔ να σχολιάζει ότι «όλες οι μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κέρδη στη χώρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

«Αφού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έγδαραν με τη φοροληστεία και τους μνημονιακούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, τώρα τσακώνονται για τη δοσολογία μιας δηλητηριώδους για το λαό πολιτικής. Άλλωστε, κανένας τους δεν αμφισβητεί την αναλογία των φόρων στον κρατικό προϋπολογισμό, όπου περίπου το 95% κάθε χρόνο πληρώνεται απ’ τα λαϊκά στρώματα και μόνο το 5% από το μεγάλο κεφάλαιο. Κανένας τους δεν αμφισβητεί τη νόμιμη φοροαπαλλαγή και φοροασυλία των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζών και των εφοπλιστών.

Κανένας τους, επίσης, δεν αμφισβητεί τα ματωμένα πλεονάσματα, που θα ενταθούν με βάση τις δεσμεύσεις της ΕΕ και του Συμφώνου Σταθερότητας. Συνεπώς, η όποια αλλαγή στο μείγμα των φόρων δεν αναιρεί ότι τα βάρη θα φορτωθούν πάλι στην εργατική – λαϊκή πλειοψηφία. Απέναντί τους μπορεί και πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, με δυνατό ΚΚΕ, για κατάργηση των άδικων και αντιλαϊκών φόρων και φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου».

