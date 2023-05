Αθλητικά

Ρολαν Γκαρός - Τσιτσιπάς: νίκη και πρόκριση στους “32”

Για πέμπτη σερι χρονιά, ο Έλληνας τενίστας, προκρίθηκε στους 32 του τουρνουά.

Στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός για πέμπτη διαδοχική χρονιά προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ο οποίος είναι Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, κατέβαλε στο πλαίσιο του 2ου γύρου την αντίσταση του Ισπανού Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα (Νο 57) με 6-3, 7-6(4), 6-2, ύστερα από αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 16 λεπτών, πανηγύρισε την 20ή νίκη του στη διοργάνωση και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «32» στο φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ. Εκεί ο 24χρονος πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του 30χρονου Αργεντινού Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Νο 95 στον κόσμο) και του 26χρονου Πορτογάλου Νούνο Μπόργκες (Νο 80).

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του στο τρίτο γκέιμ του αγώνα και προηγήθηκε 2-1, ενώ αμέσως μετά κράτησε το δικό του για το 3-1. Στη συνέχεια οι δύο αντίπαλοι διατήρησαν το σερβίς τους μέχρι και το 5-3, ώσπου ο Έλληνας πρωταθλητής με νέο "break" έκανε το 6-3 και πήρε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς «έσπασε» το σερβίς του Ισπανού και προηγήθηκε 3-1, αλλά ο Ισπανός «απάντησε» άμεσα με "break" για το 3-2. Ο 24χρονος πρωταθλητής έκανε νέο "break" και προηγήθηκε 4-2, ωστόσο ο Καρμπαγές Μπαένα «έσπασε» ξανά το σερβίς του Τσιτσιπά και μείωσε σε 4-3, ενώ αμέσως μετά κράτησε το δικό του και ισοφάρισε 4-4. Στη συνέχεια οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους έως και το 6-6, με τον Τσιτσιπά να παίρνει από την αρχή το προβάδισμα στο τάι μπρέικ και να επικρατεί με 7-6.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε «φτερά» στον Τσιτσιπά, ο οποίος «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του στο ξεκίνημα του τρίτου σετ και, κρατώντας ταυτόχρονα το δικό του, προηγήθηκε 4-0, με αποτέλεσμα να φτάσει τελικά στο 6-2 και στη δεύτερη νίκη του στο εφετινό Ρολάν Γκαρός, ύστερα από αυτή επί του Τσέχου Γίρι Βέσελι.

