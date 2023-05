Κοινωνία

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

εικόνα αρχείου

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον πουρναρότοπο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και είναι σε δυσπρόσιτο σημείο, στην κορυφογραμμή, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 1 ελικόπτερο.

