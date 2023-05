Κοινωνία

Κακοποίηση ζώων: Πέθανε το σκυλί που βρέθηκε σκελετωμένο και αλυσοδεμένο (εικόνες)

Το μικρό μπόξερ που βρέθηκε σκελετωμένο και αλυσοδεμένο στην Ηλεία είχε εξαντληθεί από την ασιτία και παρότι οι γιατροί έκαναν ο,τι μπορούσαν, δεν άντεξε

Το μικρό σκυλάκι, η Νίκη που βρέθηκε πριν λίγα 24ωρα αλυσοδεμένο και σκελετωμένο από την ασιτία στη Ζαχάρω Ηλείας, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή στα χέρια των γιατρών.

Την είδηση έκανε γνωστή η Φιλοζωική Κρεστένων λέγοντας πως «Τα τελευταία λεπτά γράφουμε σβήνουμε...δεν ξέρουμε πως να το πούμε...έχουμε όλοι παγώσει. Η Νίκη έφυγε. Σταμάτησε η καρδούλα της. Η Νίκη έφυγε. Δεν άντεξε το κορμάκι της. Δεν άντεξε. Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν. Το πάλεψαν. Αλλά δυστυχώς την βρήκαμε αργά. Δεν προλάβαμε. Αν το ξέραμε λίγο πιο νωρίς...αν...αν...αν. Δεν ξέρουμε τι άλλο να πούμε. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Η Νίκη μας πέθανε σήμερα το πρωί».

Μάλιστα, στη συνέχεια στην ανάρτηση γράφει η Φιλοζωική: «Συγνώμη κοριτσάκι μου που δεν σε βρήκαμε νωρίτερα. Συγνώμη για το είδος μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτά τα μάτια που μας σκλάβωσαν από την πρώτη μέρα δεν θα τα ξαναδούμε. Πάλεψες για να ζήσεις αλλά πλέον ήταν πολύ αργά. Πετα αγάπη μου στα λιβάδια ελεύθερη πλέον χωρίς δεσμά σε ένα μέρος καλύτερο από το δικό μας όπως σου αξίζει».

Ευχαρίστησαν επίσης τους κτηνιάτρους που έδωσαν αγώνα για να την σώσουν, αλλά και όσους βοήθησαν αυτές τις μέρες. «Η Νίκη μπορεί να μην τα κατάφερε αλλά σίγουρα έζησε τις τελευταίες μέρες της νιώθοντας αγάπη, στοργή. Το ανθρώπινο χάδι. Το μόνο που θέλουμε να ζητήσουμε, να σας παρακαλέσουμε: Όχι κατάρες, όχι άσχημα λόγια. Ας γίνει αυτό η αφορμή να αντιδράσουμε όλοι στην κακοποίηση. Τραβήξτε φωτογραφίες, video, καλέστε το 100 και ενημερώστε τα κεντρικά της αστυνομίας. Για να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάντια. Για την Νίκη».

