Πολιτική

Συνάντηση Σαρμά - Τσούνη: Στο καλύτερο σημείο τους οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρέσβης συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην υπηρεσιακή κυβέρνηση



Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς δέχθηκε σήμερα τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Τζώρτζ Τζ. Τσούνης στο γραφείο του.

Ο Πρέσβης συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Οι δυο άντρες επιβεβαίωσαν ότι οι σχέσεις Ελληνικής Δημοκρατίας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Που βρέθηκε ο χαμένος σάκος με τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο Μυλοπόταμος, οι μαντινάδες και ο Ψηλορείτης (βίντεο)