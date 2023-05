Κοινωνία

Κρήτη: Τα πρώτα λόγια της μητέρας που άφησε μόνα τους τα παιδιά στο σπίτι

Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιέγραψε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας για τις συνθήκες διαβίωσης τους, όσο ζούσαν όλοι μαζί σε άλλη πόλη της Ελλάδας.



Συγκίνηση προκαλεί το οικογενειακό δράμα με τα τρία αδερφάκια στο Ηράκλειο Κρήτης, δύο αγοράκια 9 και 7 ετών αντίστοιχα, και ένα 5χρονο κοριτσάκι, τα οποία άφησε η 33χρονη μητέρα τους, μόνα στο σπίτι για δύο ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το μεσαίο αγοράκι είναι παραπληγικό και δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί καθώς είναι καθηλωμένο στο κρεβάτι. Ο βιολογικός πατέρας των τριών παιδιών, τα οποία παραμένουν φιλοξενούμενα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ειδοποιήθηκε και ταξίδεψε εκτάκτως από την Αθήνα όπου ζει και εργάζεται προκειμένου να έρθει σε επαφή μαζί τους. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε να επικοινωνήσει με τα παιδιά του πολλούς μήνες καθώς η πρώην σύντροφος του τον είχε αποκλείσει από αυτά.

«Το παραπληγικό, όπως το αποκαλούν, το συνηθίζει αυτό, δηλαδή να φωνάζει. Όταν έφυγα, δεν ήταν έτσι το σπίτι, το είχα αφήσει τέλειο, γιατί τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Πήρα εξ αρχής, από την πρώτη μέρα που ήρθα να καθαρίσω το σπίτι και υπέγραψα το συμφωνητικό, πήρα τον (....) που είναι ΑΜΕΑ, τον πήρα μαζί μου» υποστήριξε ειδικότερα η μητέρα για την ακαταστασία μιλώντας στον Alpha.

«Εγώ δεν οδηγώ και ο πατέρας του δεν έχει αμάξι. Με τον αρραβωνιαστικό μου έκανα σχέση πριν από δύο μήνες» ισχυρίστηκε ακόμη.

Πάντως, ούτε ο μικρός γιος πήγαινε σχολείο, με την ίδια να λέει ότι δεν ξυπνούσε. «Ο μικρός είχε κάποιο θέμα. Δεν σηκωνόταν, για κάποιο δικό του θέμα. Εγώ δεν έφταιγα. Του έλεγα "σήκω παιδί μου να πάμε σχολείο". Είναι μάρτυρας και ο αρραβωνιαστικός μου, να έχω βάλει δύο ξυπνητήρια, να έχω σηκωθεί με σπασμένο πόδι και να είμαι από πάνω του, να τον ξυπνάω και να μην θέλει το παιδί και να γκρινιάζει».

Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών ήταν άκαρπες και όταν κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, επισκέφτηκαν το σπίτι απροειδοποίητα. «Έμειναν την προηγούμενη μέρα μόνα, όπου είχα καλέσει εγώ το διευθυντή του δημοτικού και τη νηπιαγωγό και μάλιστα ειδοποίησα τα παιδιά. "Θα καθίσετε μόνα σας και το μεσημέρι θα έρθει γνωστός του (....) να έρθει να σας πάρει και να σας φέρει στο σπίτι. Εν τέλει επισκέφτηκαν το σπίτι πριν τα πάρει ο φίλος του αρραβωνιαστικού μου» εξηγεί.

Τα παιδάκια αγκάλιασαν τον βιολογικό τους πατέρα

Τα δύο αδερφάκια μόλις αντίκρισαν τον πατέρα τους, στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου όπου φιλοξενούνται, έτρεξαν στην αγκαλιά του κλαίγοντας, ενώ το αγοράκι που αντιμετωπίζει προβλήματα παραπληγίας «έσκασε» στον μπαμπά του ένα πλατύ χαμόγελο. Ο πατέρας φέρεται να δυσκολεύεται να αναλάβει την επιμέλεια και την φροντίδα τους καθώς -όπως υποστηρίζει- εργάζεται και δεν έχει κάποιον συγγενή κοντά ώστε να μπορέσει να τα μεγαλώσει.

«Πολλές φορές δεν είχαμε φαγητό στο σπίτι»

Το αγόρι αναφέρεται και στην άσχημη συμπεριφορά του νέου συντρόφου της μητέρας του. Όπως περιγράφει, μπορεί να μην τα χτυπούσε, όμως τους φώναζε και τους έβαζε τιμωρίες. Προσθέτει ακόμα ότι «συχνά έφευγαν και πήγαιναν στο Ηράκλειο και έπιναν. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό η μαμά αλλά δεν της το είχα πει ποτέ». Για το περιστατικό για το οποίο συνελήφθη η μητέρα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή για την κατηγορία της έκθεσης κατά συρροή, το αγοράκι περιγράφει ότι η μητέρα απουσίαζε από την προηγούμενη ημέρα. Όταν βράδιασε την πήρε τηλέφωνο και της είπε να γυρίσει στο σπίτι επειδή πεινούσαν. Παρά τις διαβεβαιώσεις της ότι θα πήγαινε ή θα έστελνε κάποιον, τα παιδιά έπεσαν τελικά να κοιμηθούν μόνα και σχεδόν νηστικά. Το μόνο που υπήρχε στο σπίτι ήταν λίγη φάβα.

Ο ρόλος των ειδικών στην αποκάλυψη του δράματος

Το ενδιαφέρον και η ευαισθησία μίας ομάδας ανθρώπων ήταν εκείνα που οδήγησαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης και στην κινητοποίηση ενός ολόκληρου μηχανισμού για την φροντίδα και την ασφάλεια των τριών παιδιών.

Το «κλειδί» ήταν το παραπληγικό αγοράκι, το οποίο είναι τυφλό και κωφό. Η μητέρα έγραψε το παιδί σε ειδικό σχολείο τον Σεπτέμβριο του 2022, όμως παρά την εγγραφή, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο αναπληρωτής ψυχολόγος του ειδικού σχολείου αποφάσισε να έρθει σε επικοινωνία μαζί της για να δει τι συμβαίνει και να τσεκάρει αν είναι καλά το παιδί. Προγραμματίστηκε μία επίσκεψη στις αρχές Απριλίου με όλο τον ίδιο, την κοινωνική λειτουργό, την διευθύντρια του ειδικού σχολείου και έναν νοσηλευτή του σχολείου.

Πως «εξαφανίστηκε» η μητέρα

Αν και το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 11:00, τελικά η μητέρα τους άνοιξε στις 12:00, επειδή κοιμόταν. Είδαν τα παιδιά, τις συνθήκες στο σπίτι και προσπάθησαν να καθοδηγήσουν τη μητέρα για να βρει κάποιο αμαξίδιο, ώστε να μπορεί το παιδί να βγαίνει έξω. Τελικά, αν και είχε αρχικώς εμφανιστεί δεκτική, λίγες ημέρες αργότερα άλλαξε τον αριθμό του τηλεφώνου της και «εξαφανίστηκε».

Από τους ίδιους ανθρώπους έγινε επαφή και με το σχολείο όπου φοιτούσε το μεγαλύτερο αγόρι της οικογένειας. Ενημερώθηκαν ότι το παιδί έχανε πολλά μαθήματα καθώς δεν ξυπνούσε η μητέρα. Όλες οι προσπάθειες που έκαναν να εντοπίσουν εκ νέου τη μητέρα, έπεσαν στο κενό. Έτσι αποφάσισαν να επισκεφθούν ξανά το σπίτι της οικογένειας, απροειδοποίητα αυτή τη φορά.

Αποκαρδιωτική η εικόνα στο σπίτι

Σύμφωνα με το cretalive, η εικόνα που αντίκρισαν ήταν αποκαρδιωτική. Η μητέρα απουσίαζε από την προηγούμενη μέρα. Το σπίτι ήταν ακατάστατο. Οι καρέκλες αναποδογυρισμένες, οι κουβέρτες στο πάτωμα. Το παιδί με το πρόβλημα υγείας έβγαζε συνεχόμενες κραυγές. Γείτονες τούς είπαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η μητέρα τα άφηνε μόνα. Πολλές νύχτες έφευγε. Τους ανέφεραν ακόμα ότι στην προσπάθεια του να μαγειρέψει, το μεγαλύτερο παιδί κόντεψε να βάλει φωτιά στο σπίτι.

πηγή: cretalive.gr