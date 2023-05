Κοινωνία

Τέσσερις απινιδωτές στα δικαστήρια δώρισε ο Ντογιάκος

Τους απινιδωτές θα χειρίζονται εκπαιδευμένοι δικαστικοί υπάλληλοι που θα είναι σε ετοιμότητα να διαχειριστούν οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει



Την αποζημίωση που επιδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για τις πειθαρχικές διώξεις που υπέστη - και από τις οποίες αθωώθηκε- την διετία 2016-2017, ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, αποφάσισε να διατεθούν για την αγορά απινιδωτών για τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προσέφερε με τα χρήματα της αποζημίωσης που επιδικάστηκε, χωρίς να την ζητήσει, τέσσερις απινιδωτές για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα δικαστήρια, όπου ως γνωστόν, διακινούνται καθημερινά χιλιάδες πολίτες αλλά και δικηγόροι και δικαστικοί.

Συγκεκριμένα, προσέφερε έναν απινιδωτή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που θα καλύπτει και ανάγκες του Ανώτατου Δικαστηρίου, έναν απινιδωτή για την Εισαγγελία Εφετών και το Εφετείο Αθηνών και από έναν απινιδωτή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με σχετικό έγγραφο του προς τον νόμιμο αναπληρωτή του , αρχαιότερος αντεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Δημήτρη Παπαγεωργίου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Με αφορμή την επικείμενη αποχώρησή μου από την Υπηρεσία, αναλογιζόμενος τις ευεργεσίες που μου προσέφερε επί μακρά σειρά ετών, Σας γνωρίζω ότι προσφέρω στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για από κοινού χρήση με τον Άρειο Πάγο, έναν απινιδωτή για την κάλυψη έκτακτων ιατρικών περιστατικών, καρδιολογικού χαρακτήρα, σε χώρους που καθημερινά διέρχεται ή παραμένει μεγάλος αριθμός πολιτών και εργαζομένων. Σημειώνω ότι η δαπάνη για την αγορά του μηχανήματος αυτού καλύφθηκε από το χρηματικό ποσό που μου επιδίκασε (χωρίς να το έχω ζητήσει), ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατόπιν προσφυγής μου κατά αποφάσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου».

