Life

Ιορδανία: Όλα έτοιμα για τον βασιλικό γάμο της χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι Ζαχράν με περίπου 140 καλεσμένους.

Λίγες ώρες απομένουν για τον γάμο του πρίγκιπα διαδόχου της Ιορδανίας Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β΄με την σαουδαραβικής υπηκοότητας Ράτζουα Αλ-Σάιφ το βράδυ της Πέμπτης(01/06) στο Αμμάν.

Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι Ζαχράν ανάμεσα σε περίπου 140 καλεσμένους εκεί όπου οι γονείς του πρίγκιπα-ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ και η βασίλισσα Ράνια -παντρεύτηκαν το 1993.

Τη νύφη θα συνοδέψουν στο παλάτι τα μικρότερα αδέλφια του διαδόχου ο πρίγκιπας Χασέμ και η πριγκίπισσα Σάλμα.

Όπως αναφέρει το Αrabnews μετά την γαμήλια τελετή, το ζευγάρι θα κατευθυνθεί στο Παλάτι Αλ-Χουσεϊνία της ιορδανικής πρωτεύουσας, περίπου 10 χλμ, με συνοδεία αυτοκινητοπομπής η οποία θα περιλαμβάνει οκτώ κόκκινα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και έντεκα μοτοσικλέτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Ναμίμπια: 15 μέλη οικογένειας πέθαναν τρώγοντας πόριτζ

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)