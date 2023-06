Κοινωνία

Τράπεζα Θεμάτων - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Η φιλορωσική ομάδα που κρύβεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που ξεκινάνε την Πέμπτη διαβεβαίωνει ο υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας.

Παρότι από το πρωί όλα λειτουργησαν σωστά με την Τράπεζα Θεμάτων και τις ενδοσχολικές εξετάσεις των Λυκείων η σκιά σκιά της κυβερνοεπίθεσης των προγούμενων 48 ωρών πέφτει πάνω στις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο και μεθαύριο για περίπου 90 χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

"Τη Δευτέρα που έδινα ενδοσχολικές εξετάσεις και έγινε όλο αυτό με την Τράπεζα με άγχωσε πολύ περισσότερο αν και δεν νομίζω ότι θα γίνει τώρα κάτι στις πανελλήνιες αντίστοιχο" αναφέρει μαθήτρια.

Με στόχο την Ιατρική η Βάλια Γρίβα, λέει στον ΑΝΤ1 ότι τη Δευτέρα έχασε χρόνο από το διάβασμα της, και δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ότι θα υπάρξει νέο πρόβλημα "δεν θέλω να υπάρξει πάλι κάποιο τέτοιο πρόβλημα γιατί σίγουρα θα μας αγχώσει εκείνη τη στιγμή, οπότε καλύτερα να μην υπάρξει τέτοιο θέμα".

Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα διαβεβαίωνει ο υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας.

"Στο Υπουργείο μας, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τις συνθήκες της ηρεμίας και της ασφάλειας, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου στις εξετάσεις, που ξεκινούν αύριο, να αποδώσετε τα μέγιστα" δηλώνει ο κ. Κίττας.

"Οι γονείς, οι μαθητές , οι εκπαιδευτικοί, να είναι απόλυτα ήσυχοι η λειτουργία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι απολύτως διασφαλισμένη με ένα σύστημα πολλαπλώς εγγυημένο ως προς την ασφάλεια" συμπληρώνει.

Την ανάγκη εναλλακτικού σχεδίου στην περίπτωση προβλήματος στη μετάδοση των θεμάτων τονίζει η ΟΛΜΕ.

"Αν υπάρξει πρόβλημα στη μετάδοση των θεμάτων να υπάρξει ένας εναλλακτικός τρόπος στη μετάδοση των θεμάτων στα σχολεία μας."

Σε περίπτωση που κάποιο εξεταστικό κέντρο δεν παραλάβει τα θέματα υπάρχει PLAN B. Αστυνομικός πηγαίνει παραλαμβάνει και μεταφέρει τα θέματα με περιπολικό στο εξεταστικό κέντρο" ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ.

Νέος συναγερμός στην κοινότητα Μαγνησίας

Νέος συναγερμός πάντως έχει σημάνει στην εκπαιδευτική κοινότητα στο Βόλο καθώς μαθητής της 3ης Λυκείου αλλά και η μητέρα του δέχτηκαν τηλεφωνήματα προερχόμενα από την Ιταλία κατά την διάρκεια των οποίων ένα ηχογραφημένο μήνυμα τους ενημέρωνε πως έχει αλλάξει το εξεταστικό κέντρο του μαθητή και τους ζητούσε να πατήσουν συγκεκριμένο λινκ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του μαθητή.

"Αν δεχτούν τα παιδιά οποιοδήποτε κακόβουλο μήνυμα κατά την άποψή τους να μην απαντήσουν βέβαια και ούτε καν να προβούν στις προτροπές τους του μηνύματος αλλά αντίθετα να ενημερώσουν τους διευθυντές τους" τονίζει ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Κι ενώ στην συνέχεια δόθηκε εντολή να σταλούν από τα Λύκεια ενημερωτικά μέιλ σε όλους τους μαθητές διαπιστώθηκε , όπως καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μανγησίας ότι και το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων με την ονομασία my school έχει πιθανά δεχθεί κακόβουλη επίθεση"φαίνεται ότι έχει χακαριστεί και από ακόμα ένα λόγο. Δεν μπορούμε ένα καταλάβουμε για το πώς βρέθηκαν ταυτόχρονα και το τηλέφωνο του μαθητή αλλά και το τηλέφωνο της μητέρας του και το e mail του μαθητή. Αυτά βρίσκονται εκεί αποθηκευμένα.





Το Υπουργείο Παιδείας παρότι επιβεβαίωσε στον ΑΝΤ1 το περιστατικό του Βόλου και ακόμη ένα, δεν απαντά αν και αυτό το σύστημα έχει δεχθεί επίθεση.

"Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και το my school. Λειτουργούνε όλα κανονικά.

Όλα τα περιστατικά πλέον ελέγχονται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης" είπε ο κ. Κόπτσης, Γ,Γ του Υπουργείου Παιδείας..

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Ναμίμπια: 15 μέλη οικογένειας πέθαναν τρώγοντας πόριτζ

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)