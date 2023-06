Κοινωνία

Παράσυρση πεζού: νεκρός άνδρας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Αττική, μέσα στα λίγες ώρες. Πως συνέβη το κακό.

Θανατηφόρα ήταν η παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο, αργά τη νύχτα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο άτυχος άνδρας, 50 ετών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη γυναίκα.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στη 01:00 την νύχτα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος του αριθμού 59.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί.

Αυτός είναι ο τρίτος θάνατος στην Αττική με την ίδια αιτία, μέσα σε λίγες ώρες.

Τα άλλα δύο δυστυχήματα συνέβησαν σε Κερατσίνι και Κολωνό, όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα, που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητα, τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Το ένα τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, στην διασταύρωση της με την Γρηγορίου Λαμπράκη, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε παράσυρση πεζού στην διασταύρωση των οδών Λένορμαν και Παλαμηδίου, στον Κολωνό, όπου ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν πεζό άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά

Europa League: Η Σεβίλη κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)