Κοινωνία

Missing Alert για 44χρονο Σέρβο που ταξίδευε προς ελληνικό νησί

Αγωνία και ανησυχία για την τύχη του άνδρα εκφράζουν συγγενείς του. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 44χρονου που ταξίδευε από την Σερβία στην Ελλάδα, με τελικό προορισμό τα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 29/05/2023, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πειραιά, ο Γιουράσικ Ράντοβαν, 44 ετών, υπήκοος της Σερβίας. Στις 28/05/2023, ο Γιουράσικ Ράντοβαν επιβιβάστηκε σε λεωφορείο από την Σερβία προς την Αθήνα με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Εν συνεχεία, στις 29/05/2023 θα επιβιβαζόταν σε επιβατικό πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό το νησί της Κω.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γιουράσικ Ράντοβαν στις 31/05/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιουράσικ Ράντοβαν έχει ύψος 1,75 μ., έχει βάρος 85 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Δεν γνωρίζουμε τι φορούσε κατά την εξαφάνισή του».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ".

