Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: “Με τραυμάτισαν για να μου πάρουν την αλυσίδα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μία από τις πολλές γυναίκες - θύματα της συμμορίας, που λυμαινόταν την περιοχή.

«Με χτύπησαν για να μου πάρουν την αλυσίδα. Ήμουν χειρουργημένη πριν δύο μήνες», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η κ. Ελένη, θύμα της συμμορίας που τραβούσε και έκλεβε αλυσίδες από τους λαιμούς ανυποψίαστων γυναικών που κινούνταν σε δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας και άλλων περιοχών.

Όπως εξήγησε η γυναίκα, οι δράστες την χτύπησαν, με αποτέλεσμα να της προκληθεί αιμάτωμα και να αναγκαστεί να υποβληθεί σε παρακέντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά «τους πόνους που τράβηξα, δεν μπορείτε να τος φανταστείτε».

Η άτυχη γυναίκα είπε ότι η επίθεση σε βάρος της, από τρία άτομα, έγινε στις επτά το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, χωρίς κανείς να μπορέσει να αντιδράσεις, αναφέροντας ότι «μαζεύτηκε όλη η γειτονιά, δεν πρόλαβε κανείς να τους πιάσει».

«Τους αναγνώρισα, έπιασαν τους 2 από τους 3 δράστες», είπε η κ. Ελένη, που εξήγησε πως διέφυγαν προς το Μενίδι μετά την αρπαγή της αλυσίδας από τον λαιμό της, στοιχείο που βοήθησε τους αστυνομικούς να εντοπίσουν τα μέλη της συμμορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παράσυρση πεζού: νεκρός άνδρας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

ΕΝΦΙΑ - myAADE: Διαθέσιμα από 1 Ιουνίου τα νέα πιστοποιητικά

Ουκρανία - Κίεβο: νεκρά παιδιά από ρωσική επιδρομή (εικόνες)