Ηλιούπολη: Ένοπλη ληστεία ανήλικου

Ένας ανήλικος κι ένας νεαρός λήστεψαν ένα παιδί μόλις 13 ετών στην Ηλιούπολη.

Ένας 15χρονος και ένας 18χρονος συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην περιοχή της Ηλιούπολης, με την κατηγορία της ληστείας σε βάρος 13χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι, στις 21:45, στη συμβολή της λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου με την οδό 25ης Μαρτίου, ακινητοποίησαν, με την απειλή μαχαιριού, τον ανήλικο και του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνό του. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο φερόμενους ως δράστες.

