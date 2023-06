Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Ρεκόρ βροχόπτωσης τον Μάιο

Τα ποσοστά βροχόπτωσης που έπεσαν τον Μάιο και οι περιοχές που «χτύπησαν» ρεκόρ.

Έπειτα από έναν φτωχό χειμώνα σε βροχές και μια σχετικά άνυδρη άνοιξη για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας (με εξαίρεση τα δυτικά), ο Μάιος του 2023 παρουσίασε ένα εξαιρετικά βροχερό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr. μεγάλα ύψη βροχόπτωσης σημειώθηκαν στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ σε αρκετές περιοχές το πλήθος των ημερών βροχόπτωσης ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί από το 2008. Συγκεκριμένα, στη Φλώρινα και στα Τρίκαλα σημειώθηκαν 20 ημέρες βροχοπτώσεων, στα Ιωάννινα 19, στο Κιλκίς 18, στη Δράμα 17, στη Θεσσαλονίκη, στην Αμφίκλεια και στην Τρίπολη 15 ημέρες. Επίσης, στη Λειβαδιά, τον Πύργο και τη Σπάρτη σημειώθηκαν 11 ημέρες βροχοπτώσεων.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισημαίνει ότι ο Μάιος είναι ένας μήνας κατά τον οποίο είναι φυσιολογικό να σημειώνονται αρκετές βροχές και καταιγίδες με τη μορφή αστάθειας, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Είναι ενδεικτικό ότι μεγάλα κατά τόπους ύψη βροχής και μεγάλος αριθμός ημερών βροχόπτωσης είχαν παρατηρηθεί επίσης το 2007, το 2011, το 2016, το 2017 και το 2018.

