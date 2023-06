Πολιτική

Μπελέρης - Αλβανία: Προφυλακισμένος παραμένει ο δήμαρχος Χειμάρρας

Η απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου για την προφυλάκιση του δημάρχου Χειμάρρας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Παρατείνεται η προφυλάκιση του Φρέντη Μπελέρη, σύμφωνα με την απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου, που εκδόθηκε πριν λίγα λεπτά ενώ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Χειμαρριωτών, Παντελής Κοκαβέσης αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η δίκη ξεκίνησε στις 11 το πρωί μετά την έφεση που κατέθεσαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων επί της απόφασης του Ειδικού Εισαγγελέα Τιράνων για παράταση της προφυλάκισης.

Στις 10.30 το πρωί ολοκληρώθηκε η συνάντηση, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών κρατών- μελών ΝΑΤΟ στο Όσλο, μεταξύ του Βασίλη Κασκαρέλη και της Olta Xhacka. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έθεσε στην αλβανίδα ομόλογό του ζήτημα της αποφυλάκισης του εκλεγμένου Δημάρχου Χείμαρρας Φρέντι Μπελέρη και του Παντελή Κοκαβέση.

Υπενθυμίζεται ότι αν δεν απελευθερωθεί ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας μέχρι τις 5 Αυγούστου και να ορκιστεί τότε εκπίπτει του αξιώματος και θα προκηρυχθούν εκ νέου εκλογές. Ο Μπελέρης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των φυλακών μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στην καρδιά ενώ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Χειμαρριωτών, Παντελής Κοκαβέσης , νοσηλευέται από την πρώτη στιγμή φρουρούμενος στο νοσοκομείο Μητέρα Τερέζα των Τιράνων με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τώρα, με την απόφαση για την παράταση της προφυλάκισης θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η Αθήνα θα προχωρήσει σε σκληρές κυρώσεις απέναντι στην αλβανική κυβέρνηση, αφού θεωρείται ότι παραβιάζονται θεμελειώδεις αρχές των ανρθωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

