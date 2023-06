Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου: “Δεν πέθανε από την καρδιά της η Τζωρτζίνα”

Η κατάθεση του διευθυντή της Παιδιοκαρδιολογικής του Ωνάσειου στη δίκη για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Κατηγορηματικός ήταν στη κατάθεσή του στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ο διευθυντής του παιδιοκαρδιολογικού τμήματος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Ιωάννης Παπαγιάννης, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ο θάνατος της μικρής Τζωρτζίνας να οφείλεται σε κάποιο γενετικό αρρυθμιογόνο νόσημα της καρδιάς.

«Αποκλείστηκε η οποιαδήποτε αρρυθμιογόνος ή άλλη πάθηση της καρδιάς. Σε αυτή τη περίπτωση δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε την αιτία, δεν υπήρχε ένδειξη καρδιακού προβλήματος, δεν πιστεύω ότι πέθανε από την καρδιά της. Δεν υπάρχει πλέον κανένα ενδεχόμενο να μπορούμε να αποδώσουμε το θάνατο του παιδιού στην καρδιά του», ανέφερε ο γιατρός, ενώ ερωτηθείς για την τοποθέτηση απινιδωτή-βηματοδότη στο παιδί ανέφερε πως «ήμουν διστακτικός γιατί δεν μου εδόθη κάποιο αίτιο για αρρυθμίες αλλά έχοντας υπόψη τους δυο ανεξήγητους θανάτους στην οικογένεια, την επιθυμία των γονέων να τοποθετηθεί και το μικρό ποσοστό ανεξήγητων παθήσεων συμφωνήσαμε να τοποθετηθεί».

Όπως κατέθεσε, το παιδί βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση με τη Ρούλα Πισπιρίγκου να τους στέλνει καθημερινά δεδομένα, ενώ αναφέρθηκε και στα δεδομένα της ημέρας του θανάτου της Τζωρτζινας.

«Μπήκα στο σύστημα και είδα ότι στις 2 το μεσημέρι υπήρχε φυσιολογικός ρυθμός καρδιάς. Δηλαδή, 20 λεπτά πριν το συμβάν το παιδί είχε φυσιολογικό ρυθμό. Στην ανάνηψη του παιδιού γύρω στις 15.30 μου εστάλη ακόμη μια καταγραφή που έδειχνε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε σαν βηματοδότης γιατί οι παλμοί είχαν πέσει κάτω από τους 60. Δεν είχε καταγράψει καμία επικίνδυνη αρρυθμία που να το κάνει να λειτουργήσει ως απινιδωτής. Όταν η καρδιά έπαψε να λειτουργεί μου εστάλη ένα καρδιογράφημα που έδειχνε ότι το μηχάνημα συνέχιζε να λειτουργεί όμως η καρδιά δεν ανταποκρινόταν», είπε σχετικά.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, είπε: «Να περιμένετε μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο τέλος της υποθέσεως αυτής από πλευράς μαρτύρων υπερασπίσεως, που θα οδηγήσει σε κατάρρευση οτιδήποτε αφορά στην εγκληματική προσωπικότητα της κας κατηγορουμένης».

Η δίκη συνεχίζεται.

