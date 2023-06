Κόσμος

Τουρκία: σάλος με βουλευτή που έχει τρεις συζύγους

Έντονες αντιδράσεις για τον Τούρκο βουλευτή που έχει 3 συζύγους.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βουλευτής του κόμματος Νέας Ευημερίας από το Ικόνιο, που μπήκε στη βουλή με τη Λαίκή Συμμαχία (Ερντογάν) ο οποίος είναι παντρεμένος με 3 γυναίκες ταυτόχρονα.

«Είναι αδίκημα να είναι στη βουλή», τονίζουν όσοι αντιδρούν στην είσοδό του στη Βουλή, μετά τις εκλογές της 28ης Μαΐου.

Όπως είχε τονίσει ο ίδιος σε συνέντευξή του, σκέφτεται να παντρευτεί και 4η σύζυγο, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η τρίτη του γυναίκα, Ντιλμπέρ Γιουκσέλ, σε μια συνένευξη που είχε δώσει είπε ότι τον ερωτεύτηκε όταν ήταν 11 χρόνων και ανέφερε ακόμη πως έχει δικαίωμα να πάρει και 4η γυναίκα.

Όως είναι φυσικό, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις που υποστηριζουν δικαιώματα γυναικών.

