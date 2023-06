Πολιτική

Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Νομική διαδικασία για να καταργηθούν οι περιοριστικοί όροι

«Η κυρία Καϊλή δεν συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω προσωπικού κωλύματος. Τις επόμενες μέρες θα επανέλθει στα καθήκοντά της» αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι συνήγοροι της Ελληνίδας ευρωβουλευτού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Σβεν Μαρί.

Όπως επισημαίνουν «έχει κινηθεί η νομική διαδικασία για να καταργηθούν οι περιοριστικοί όροι, ιδιαίτερα της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, γιατί επιθυμεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο».

«Με διάταξη του ανακριτή έχει επιτραπεί στον σύντροφό της Φρατζέσκο Τζιόρτζι να διαμένει στην κοινή κατοικία» καταλήγει η δήλωση των δύο δικηγόρων.

